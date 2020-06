Không có Công Phượng, TP.HCM bị Hải Phòng cầm hòa dưới "cơn mưa thẻ"

Trong ngày mà cả tiền đạo Công Phượng và thủ thành Bùi Tiến Dũng đều không thể ra sân, đội đầu bảng TP.HCM đã bị Hải Phòng cầm hòa tỉ số 0-0 trên sân Lạch Tray tại vòng 3 LS V.League 2020 diễn ra chiều 5.6.





Câu lạc bộ TP.HCM nhận trận hòa đầu tiên ở mùa giải 2020. Ảnh: Minh Dân





Trước trận đấu này ít ngày, tiền đạo Công Phượng đã tổ chức lễ đính hôn tại TP.HCM và xin vắng trong ngày vòng 3 V.League 2020 trở lại nên không có tên trong danh sách đăng kí. Còn với thủ thành Bùi Tiến Dũng, người hùng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 của câu lạc bộ TP.HCM cũng không được vào sân do Thanh Thắng vẫn đang có phong độ tốt.



Với đội chủ nhà Hải Phòng, do đã lường trước được sức mạnh của đoàn quân do ông Chung Hae-seong dẫn dắt nên có một trận đấu rất tập trung, hàng phòng ngự chơi cực kì chắc chắn và khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm của đội khách.





Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là người tiếc nuối nhất khi chứng kiến một trận cầu nhạt nhẽo trong ngày V.League 2020 trở lại. Ảnh: VPF





Đáng chú ý ở trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt để dự khán thế nhưng điều đó lại không thể biến thành động lực cho các cầu thủ thể hiện trên sân. Ngược lại, những chân sút được kỳ vọng của cả 2 đội đều chơi dưới sức, thậm chí để lại những pha bóng mang đến sự thất vọng.



Có thể kể đến tình huống bỏ lỡ cơ hội khi bàn mười mươi của Phi Sơn, khi trước mặt anh là khung thành gần như bỏ trống, thủ thành Văn Toản của Hải Phòng đã mất đà nhưng chân sút của câu lạc bộ TP.HCM vẫn dứt điểm ra ngoài.





Phi Sơn bỏ lỡ 1 tình huống ăn bàn mười mươi trong hiệp 1. Ảnh: Minh Dân





Hay như tình huống chơi bóng khá thô bạo của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh khi đạp gầm giày vào ngực ngoại binh bên phía Hải Phòng. Và còn rất nhiều pha bóng tiểu xảo của cầu thủ 2 đội tạo ra khiến trận đấu bị cắt nát và trọng tài Ngô Duy Lân không ít lần rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ 2 đội.



Việc trận đấu diễn ra mờ nhạt, thiếu những tình huống tấn công đáng chú ý đã khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, chung cuộc 2 đội hòa nhau tỉ số 0-0. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của câu lạc bộ TP.HCM ở mùa giải năm nay khi toàn thắng 2 trận và đang dẫn đầu bảng xếp hạng.





