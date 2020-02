Hoàng Anh Gia Lai: Mơ vàng ở các giải trẻ

(GLO)- Năm 2020, Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ lần đầu tiên tham dự đầy đủ các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Với sự chuẩn bị chu đáo, đội bóng Phố núi đặt chỉ tiêu giành chức vô địch ở các giải U17 và U19 Quốc gia.

Kể từ năm 2007, khi Học viện Bóng đá HAGL-Arsenal JMG (nay là Học viện HAGL JMG) ra đời, lò đào tạo trẻ của đội bóng Phố núi bắt đầu nổi tiếng gần xa nhờ những gương mặt tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… Đây là lứa cầu thủ đã 2 lần giành chức vô địch tại Giải U21 Quốc tế vào các năm 2014, 2015.

Cầu thủ U17 HAGL (áo trắng) tích cực chuẩn bị các giải đấu trong năm 2020. Ảnh: M.V

Từ đó đến nay, cùng với các cầu thủ của Học viện HAGL JMG, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng còn tồn tại song hành một hệ thống đào tạo trẻ khác mang tên năng khiếu HAGL. Nguồn cung cầu thủ trẻ dồi dào là thế nhưng vì một số lý do khác nhau nên HAGL chưa năm nào tham dự đầy đủ các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Thậm chí, vào năm 2015, đội bóng Phố núi đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nộp phạt vì không cử đại diện tham dự Giải U13 và U17 Quốc gia. Bởi lẽ, theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sửa đổi được VFF ban hành năm 2014, một câu lạc bộ chuyên nghiệp phải tham dự ít nhất 4/5 giải trẻ gồm: U13, U15, U17, U19, U21. Trong đó, riêng Giải U15 và U17 bắt buộc phải tham dự.

Cùng với bài học của 5 năm về trước, trong thời gian gần đây, công tác đào tạo trẻ của HAGL có dấu hiệu hụt hơi so với một số câu lạc bộ khác. Bằng chứng là sau lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thường chiếm quân số áp đảo ở các đội trẻ lẫn đội tuyển quốc gia thì hiện nay, số cầu thủ của đội bóng Phố núi lên tuyển đang ngày càng ít dần. Thực tế này bắt buộc HAGL phải có sự thay đổi trong công tác đào tạo trẻ để phù hợp với xu thế chung.

Một thành viên trong Ban lãnh đạo Câu lạc bộ HAGL cho biết, trong công tác tuyển sinh đầu vào, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, tư duy chiến thuật, hiện nay, đội bóng rất đề cao các cầu thủ có thể hình tốt. Bên cạnh đó, thay vì chỉ đào tạo cầu thủ thi đấu ở các tuyến trên như trước, đội bóng giờ còn đào tạo thêm cả vị trí thủ môn. Ngoài ra, HAGL không còn đợi 3-4 năm sau khi tuyển chọn đầu vào mới cho cầu thủ thi đấu các giải trẻ quốc gia mà cho các em tham gia ngay trong năm đầu tiên…

Với tinh thần đó, trong năm 2020, bên cạnh đội 1 thi đấu ở V.League, Câu lạc bộ HAGL còn cử 6 đội bóng tham dự đầy đủ 5 giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức gồm: U13, U15, U17, U19 và U21. Riêng ở giải U19, do lực lượng dồi dào nên Câu lạc bộ tham gia với 2 đội: một đội do huấn luyện viên Guillaume Graechen đảm trách, thành phần chủ yếu là các học viên khóa 4 của Học viện HAGL JMG; đội còn lại do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt.

Giải U19 Quốc gia 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 15-2 với sự tham dự của 29 đội bóng, được chia thành 8 bảng. Ở giải này, đội bóng do huấn luyện viên Guillaume Graechen dẫn dắt nằm ở bảng C thi đấu trên sân Pleiku, còn đội do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh nắm rơi vào bảng D thi đấu trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Phát biểu trước khi giải đấu diễn ra, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chia sẻ: “Theo kế hoạch, năm nay, đội bóng do tôi dẫn dắt sẽ tham dự 3 giải đấu với những mục tiêu khác nhau. Ở Giải U17, mục tiêu chúng tôi đề ra là giành chức vô địch; còn ở Giải U19 và Giải hạng ba toàn quốc là lọt vào vòng chung kết”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Guillaume Graechen tỏ rõ quyết tâm: “Mục tiêu mà đội U19 HAGL do tôi dẫn dắt ở mùa giải năm nay là giành chức vô địch quốc gia. Ở giải đấu này năm ngoái, các cầu thủ của chúng tôi để thua với tỷ số 0-1 trong trận chung kết trước U19 Hà Nội”.