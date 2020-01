V.League 2020: Hoàng Anh Gia Lai phấn đấu vào top 5

(GLO)- Ngoại binh chất lượng, đội hình cân đối là những điều có thể nhìn thấy ở Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trước thềm V.League 2020. Bởi vậy, đội bóng Phố núi đã tự tin đặt ra mục tiêu phấn đấu có mặt ở top 5 vào cuối mùa giải.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách tới Sân vận động Thiên Trường của Dược Nam Hà Nam Định vào ngày 9-2 ở Cúp Quốc gia. Còn tại đấu trường V.League, đội bóng sẽ có trận đấu mở màn trên sân Pleiku vào ngày 21-2 khi tiếp Than Quảng Ninh.

Vì không muốn cay đắng đứng nhìn lứa cầu thủ tài năng của mình “dành cả thanh xuân để trụ hạng” như lời than thở của tiền vệ Trần Minh Vương vào cuối mùa giải trước, chuẩn bị cho V.League 2020, bầu Đức đã có nhiều động thái quan tâm nhiều hơn đến đội bóng. Bằng chứng là khoảng 1 tháng trước khi mùa giải mới khởi tranh, HAGL đã chính thức chốt danh sách nội và ngoại binh, thay vì “vừa chạy vừa xếp hàng” như vài năm trước.

Tiền đạo Chevaughn Walsh (trái) tái ký hợp đồng với HAGL. Ảnh: M.V

Cụ thể, đội bóng Phố núi mùa giải này sẽ có 3 ngoại binh có chất lượng, gồm: trung vệ Damir Memovic, tiền vệ phòng ngự Kelly Kester và chân sút Chevaughn Walsh. Trong đó, Damir Memovic là “hòn đá tảng” ở hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2019. Anh đã giúp Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng ít bị thủng lưới nhất ở mùa giải trước với chỉ 26 bàn thua trong 26 trận đấu. Thi đấu trước mặt trung vệ này là tiền vệ phòng ngự Kelly Kester-cựu tuyển thủ U23 Nigeria. Trước khi sang đầu quân cho HAGL, Kelley từng thi đấu ở Giải các câu lạc bộ vô địch châu Phi, tương tự như UEFA Champion League của châu Âu hay AFC Champion League ở châu Á. Với chiều cao lên tới 1,93 m, khi cần Kelly cũng có thể lùi về thi đấu ở vị trí trung vệ cùng với Damir Memovic. Ở giải tập huấn do Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tổ chức cách đây không lâu, cầu thủ này chơi khá ấn tượng ở vị trí sở trường, ghi được 1 bàn thắng, góp phần giúp HAGL đoạt ngôi á quân.

Ngoại binh còn lại của HAGL chính là “người cũ” Chevaughn Walsh. Tại V.League 2019, chân sút người Jamaica này dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn ở lượt đi với 7 pha lập công cho HAGL. Tuy nhiên, do bị dính chấn thương khá nặng nên anh đành phải chia tay với đội bóng Phố núi để dành thời gian chữa trị. Việc Chevaughn Walsh tái ký hợp đồng với đội bóng cũ được kỳ vọng sẽ giúp Văn Toàn, Minh Vương có được đối tác ăn ý trên hàng công.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi để vuột mất thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh về tay Sanna Khánh Hòa BVN, mới đây, HAGL đã ký hợp đồng với thủ thành Trần Bửu Ngọc. Cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam này chia sẻ: “Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đội bóng lớn, có lượng người hâm mộ thuộc hàng đông nhất cả nước. Vì vậy, tôi rất vinh dự khi được khoác áo đội bóng này. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu thật tốt để không làm phụ lòng mong đợi của mọi người”.

Với việc tiếp tục tăng cường sức mạnh trên hàng công, đồng thời bổ sung một số gương mặt có chất lượng ở hàng thủ, sức mạnh của HAGL sẽ được cải thiện đáng kể so với mùa giải vừa qua. Trao đổi với chúng tôi, huấn luyện viên Lee Tae-hoon của đội bóng Phố núi chia sẻ: Không ít người đặt câu hỏi với tôi rằng, sau khi để cho các đội bóng mượn hàng loạt cầu thủ, liệu sức mạnh của HAGL có bị ảnh hưởng? Tôi xin nói rằng, HAGL chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu đi. Hiện nay, đội hình HAGL đã trở nên cân đối hơn nhiều cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Các ngoại binh cũng chất lượng hơn và trong đội hình vẫn còn các tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy…

Nói về mục tiêu ở mùa giải năm nay, một thành viên trong Ban huấn luyện HAGL cho biết: “Đội bóng sẽ tiếp tục duy trì lối đá tấn công đẹp mắt. Cùng với đó, chúng tôi sẽ phấn đấu lọt vào top 5 đội mạnh nhất sau khi V.League 2020 kết thúc”.