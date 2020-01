Thể thao thành tích cao Gia Lai: "Bức tranh" rực rỡ

(GLO)- Khép lại năm 2019, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao học đường, thể thao thành tích cao Gia Lai cũng đang từng bước lấy lại vị thế trên đấu trường cả nước, tạo tiền đề để phát triển “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” trong năm 2020.





Đổi màu, nâng cấp huy chương



Năm qua, thể thao thành tích cao Gia Lai đã tham dự tất cả 20 giải khu vực và toàn quốc. Kết quả, các vận động viên của tỉnh đã mang về 76 huy chương các loại, trong đó có 16 huy chương vàng (HCV), 16 huy chương bạc (HCB) và 44 huy chương đồng (HCĐ). Điều đáng nói, toàn bộ những tấm huy chương trên có được đều do các vận động viên ở bộ môn võ thuật mang lại. Cụ thể: boxing (2 HCĐ); kick boxing (2 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ); wushu (3 HCĐ); karatedo (4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ); taekwondo (9 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ); vovinam (1 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ).



Điều quan trọng hơn cả là so với năm 2018, chất lượng của không ít tấm huy chương đã được nâng cấp, cải thiện đáng kể. Giải thích rõ hơn, ông Trần Bảo Sơn-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh-cho biết: “Cũng là những tấm huy chương, nhưng huy chương có được ở Giải Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia sẽ khó khăn hơn, chính vì vậy cũng danh giá hơn so với những giải đấu còn lại. Ví dụ, trong năm 2018, thể thao Gia Lai không giành được tấm huy chương nào ở các giải Vô địch Quốc gia; nhưng bước sang năm 2019, chỉ riêng môn kick boxing, các vận động viên đã mang về 1 HCB và 2 HCĐ. Còn ở giải Cúp Quốc gia, vận động viên các môn vovinam, taekwondo, karatedo cũng đã không ít lần bước lên bục cao nhất để nhận những tấm huy chương quý giá”. Do vậy, những gì mà thể thao thành tích cao Gia Lai đạt được trong năm 2019 rất đáng được biểu dương và ghi nhận dù chỉ mới khôi phục hoạt động chưa đầy 1 năm.

Kick boxing là môn thế mạnh của thể thao thành tích cao Gia Lai trong năm 2019. Ảnh: M.V





Tiêu biểu trong số đó là nữ võ sĩ Lê Thị Nhi. Trong năm 2019, bên cạnh chiếc HCV kick boxing trẻ toàn quốc, HCV môn võ cổ truyền tỉnh Gia Lai, nữ sinh của Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) này còn giành thêm chiếc HCB môn kick boxing ở giải vô địch quốc gia. Ở trận chung kết hạng 52 kg, Nhi chỉ chịu thua về mặt điểm số trước một võ sĩ đàn chị đến từ “đất võ” Bình Định, người đã từng đoạt HCV ở đấu trường SEA Games…



Sân Pleiku nhộn nhịp các giải đấu



Nói về thể thao thành tích cao Gia Lai năm 2019 không thể không nhắc tới Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Trong năm, Sân vận động Pleiku trở nên nhộn nhịp hơn trước đây. Ngoài việc tổ chức 13 trận đấu ở sân chơi V.League, nơi đây còn đăng cai tổ chức Giải Cúp Quốc gia, vòng loại Giải U15, U17, U19, U21 Quốc gia và vòng chung kết Giải U19, U21 Quốc gia Báo Thanh Niên…



Kết quả, đội U17 HAGL do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt đoạt HCĐ, trong khi đó U19 HAGL JMG của chuyên gia người Pháp Guillaume Graechen giành HCB ngay trên Sân vận động Pleiku vào tháng 3-2019. Không lâu sau đó, huấn luyện viên Guillaume Graechen và các học trò ở Học viện HAGL JMG như Thanh Khôi, Việt Hoàng, Nhĩ Khang cùng với đội tuyển U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 để đoạt Cúp vô địch Giải U19 Quốc tế 2019 tại TP. Đà Nẵng.



Chưa kể, dưới màu áo của đội U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đoạt tấm HCV ở đấu trường SEA Games trên đất Philippines vừa qua, HAGL đóng góp 3 gương mặt gồm: trợ lý Nguyễn Văn Đàn cùng cặp tiền vệ Triệu Việt Hưng và Trần Thanh Sơn. Hiện nay, HAGL có 4 cầu thủ đang tập trung cùng đội U23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu tại vòng chung kết Giải U23 châu Á tại Thái Lan, gồm: Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng và Trần Thanh Sơn.



Về công tác đào tạo trẻ, HAGL là đơn vị dẫn đầu cả nước khi thành lập Học viện Bóng đá HAGL-Arsenal JMG (nay là HAGL JMG), sau đó cho ra đời lứa cầu thủ đình đám như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… Tuy nhiên, sau lứa cầu thủ trên, những khóa đào tạo trẻ của lò HAGL có dấu hiệu chững lại và bị một số lò khác như Hà Nội T&T, PVF, Viettel… bắt kịp, qua mặt. Thừa nhận thực tế đó, ông Nguyễn Tấn Anh-Trưởng đoàn kiêm Giám đốc Điều hành Câu lạc bộ Bóng đá HAGL-chia sẻ: “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh ưu tiên cho công tác đào tạo trẻ bằng cách cải thiện sức vóc cầu thủ, tăng cường thi đấu cọ xát trong và ngoài nước để trui rèn bản lĩnh “trận mạc”. Có như vậy thành tích sau này của HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung mới có thể phát triển hơn nữa”.



MINH VỸ