Thơ Đào An Duyên: Say mùa hội

(GLO)- Thơ của tác giả Đào An Duyên luôn giàu hình ảnh. Điều đó có được từ sự quan sát tỉ mỉ, xúc cảm tinh tế. Bài thơ “Say mùa hội” không chỉ có nhịp chiêng, vòng xoang, chàng trai, cô gái, mà còn có chồi non cựa mình, lúa đầy nhà, sàn đầy củi… tín hiệu một mùa xuân mới đang về.

Gương mặt thơ: Lê Vi Thủy

Minh họa: HUYỀN TRANG



Đêm mang mang

Lời hát loang trên tán rừng

Chồi non cựa mình nứt vỏ ngơ ngác sương đêm

Sao rơi nhịp chân xoay tròn vòng xoang

Mắt em men rượu ngấu mùa chín hương ủ kỹ.



Em hát về mùa xuân

Khi lúa đầy nhà

Sàn đầy củi

Con nai tác vang đêm gọi bạn

Nhịp chiêng vọng núi đồi say mùa hội.



Rượu tràn đêm

Tràn lên môi mắt

Con trai như cây rừng xòe tán giữa trời

Con gái như lúa nương chờ ngày ươm hạt

Mùa xuân dồn nhịp chiêng ngân.



Đêm mang mang

Con gái con trai nhịp chân xoay tròn câu hát

Lửa nhen trong mắt

Lửa cháy trong tim

Núi đồi nghiêng say mùa hội…



ĐÀO AN DUYÊN