128 tác giả, đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022, trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.





Ngày 1.12, Bộ VH-TT-DL cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký 4 quyết định tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho 128 tác giả, đồng tác giả, trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, 112 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022.



Trong đó, 8 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm:



Nhạc sĩ Hồng Đăng với cụm tác phẩm Lênh đênh, Đêm hành hương về huyền thoại, Buổi tối chuyện một căn nhà nhỏ, Khao khát, Gửi một câu hát cho Tokyo.





Bức ảnh Hai người lính trong bộ ảnh đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh của tác giả Chu Chí Thành





Tác giả Chu Chí Thành với bộ ảnh Hai người lính. Tác giả Võ Nguyên Nhân (Võ An Khánh) với bộ ảnh Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang. NSND Đặng Hùng (đồng tác giả) với các tiết mục múa Nước về; Vũ khúc Raklây; Óng ánh tơ vàng. NSND Vũ Việt Cường (đồng tác giả) với tiết mục múa Mâm vàng, tổ khúc múa Sài Gòn ngày ấy, Kịch múa Chuyện tình non sông.



NSND Lê Văn Khình (Lê Khình - đồng tác giả) với các tiết mục múa: Những bông hoa đỏ của rừng; Những cô gái Phiêng Hào.



NSND Ứng Duy Thịnh (đồng tác giả) với tác phẩm kịch múa Đất nước, Ngọn lửa; sách Con đường dân gian đến sáng tạo múa chuyên nghiệp.



NSND Nguyễn Thị Hiển (đồng tác giả) với các tác phẩm thơ múa Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn, tiết mục múa Xuân về trên bản Khơ Mú, Bức tranh thôn nữ.



8 tác giả, đồng tác giả được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm:



Nhạc sĩ Văn Ký với các tác phẩm giao hưởng thơ Ru con, ca khúc Tiến lên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Hà Nội mùa xuân.



Tác giả Nguyễn Văn Chước (Bùi Trang Chước) với thiết kế mẫu: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập; Huân chương Lao động; Quốc huy Việt Nam; tác phẩm: Khu gang thép Thái Nguyên.



Tác giả Hoàng Châu Ký với tác phẩm sách Tuồng cổ, kịch bản sân khấu Thanh gươm chủ chiến, kịch bản sân khấu Trần Quý Cáp.



Tác giả Nguyễn Xuân Trình với kịch bản sân khấu: Quê hương Việt Nam, Bạch đàn liễu, Đợi đến mùa xuân.



Tác giả Nguyễn Xuân Đức với kịch bản sân khấu Ám ảnh, Những mặt người thấp thoáng, Nhiệm vụ hoàn thành, tuyển tập kịch Chứng chỉ thời gian.



Tác giả Hoàng Trung Thông với các tập thơ Đường chúng ta đi, Những cánh buồm, Đầu sóng, Tiếng thơ không dứt.



Tác giả Bùi Hiển với các tập truyện: Trong gió cát, Hoa và thép, Tâm tưởng.



Đồng tác giả, NSƯT Phan Thế Dõng (Trần Nhu, Nguyệt Hải) với các phim tài liệu Du kích Củ Chi, Hạt lúa vành đai, Đội nữ pháo binh Long An.



Về Giải thưởng Nhà nước, có 87 tác giả, đồng tác giả được tặng và 25 tác giả, đồng tác giả được truy tặng.



Đáng chú ý, có hai anh em cùng được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2022 là nhà văn Nguyễn Văn Thọ với tác phẩm Quyên và em trai, NSND Nguyễn Thước với phim tài liệu Không chỉ là thương hiệu, Đất lạnh, Cỏ xanh im lặng.



Cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với truyện ngắn Tướng về hưu và tập truyện ngắn Những ngọn gió Hua Tát.



Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về về văn học nghệ thuật năm 2022 sẽ được tổ chức giữa tháng 12 tại Hà Nội.

