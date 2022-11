(GLO)- Huỳnh Thúy Kiều là nhà thơ giàu chất Nam Bộ nhất mà tôi biết. Thơ chị thấm đẫm hồn vía đồng bằng (cách người miền Tây gọi quê mình).

Dẫu có đi đâu, làm thơ ở đâu thì cái đau đáu cuối cùng của chị vẫn là về đồng bằng, về Cà Mau quê chị. Đời người làm thơ, có một vùng quê để mà ám ảnh mà yêu thương mọi lúc, mọi nơi như chị quả là hạnh phúc, nhưng cũng là thử thách của nghề nghiệp. Yêu đến da diết, đến đứt ruột nên dẫu chỉ đề tài ấy mà không bao giờ cũ, không bao giờ nhàm, mỗi bài là một nỗi niềm, là một phát hiện...



Là nhà thơ trẻ nhưng thơ Huỳnh Thúy Kiều lại đầy từng trải. Chị viết về đề tài chiến tranh cách mạng cũng rất nhuyễn, rất tự nhiên như nó phải thế chứ không lên gân, không viết lấy được. Đọc chị, hiểu thêm, cảm thêm, chiêm nghiệm thêm về một vùng đất của Tổ quốc, một phương Nam “mênh mang một trời sóng nước/vầng trăng châu thổ bềnh bồng soi đời lữ thứ giữa chợ nổi đêm sâu”.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.







CHÍN NHÁNH PHÙ SA



em về mang nắng ra phơi

tháng tư ủ mật trong lời phù sa



bờ đêm réo khúc hoan ca

nửa khuya đổ bóng trăng tà chông chênh



thu treo phiến lá dập dềnh

rót mùa anh đợi lênh đênh nỗi niềm



hỏi chiều

chiều cứ lặng im

hỏi đêm

đêm cứ muộn phiền giũ sương



ánh sao treo khuyết bên đường

bàn tay anh cố giữ hương cho mùa



vọng từ phía ấy em thưa

thềm rêu phong cũ cũng vừa tái sinh



mùa anh đơm nhớ một mình

phù sa chín nhánh lục bình tím trôi…

PHỒN SINH GIẤC CỎ



Những mảnh vỡ của ngày rồi cũng hoang phế như nhau

chỉ có nụ cười được mùa bén rễ

phồn sinh giấc cỏ

bày nỗi buồn tinh tươm.



Ném về phía tháng năm dư âm ánh nhìn không màu, không mùi, không biểu cảm

những con chữ rập rình dịch về phía ban mai

gió đi qua hiên nhà nghiêng mình treo vết xước

chút ưu tư nhào nặn hình hài xám xịt

quầng thâm.



Phồn sinh trong nhau

vùi nửa giấc mơ ngầm

cơn mộng mị gọi nhầm tên hoa lá

phồn sinh cỏ

anh đội ơn mùa che khuyết nhớ xa xanh.



Anh đắm mình bên những đon mạ gọi thầm

dòng sông mẹ cứ trôi xuôi về một hướng

trùng điệp nhớ thương xếp hàng thẳng đứng

anh bừa bộn nỗi buồn khi giấc cỏ phồn sinh.



Bàn tay em trổ ra những nốt thanh bình

anh muốn cầm lấy hôn lên tháng năm dãi dầm mưa nắng

phồn sinh cỏ

giấc mơ giản đơn và yên ắng

chia phía buồn vừa đủ gieo nhớ một vần thơ!

BẤC NON



đã bấc đâu mà đậu rồng nở bông tim tím

gió đằng Tây còn lững thững chưa vội về

em luýnh quýnh nhốt heo may vào vạt nhớ

lá vàng thu thơm phức cỏ thơm.



ngã ba sông

triều cường chồm lên gối sóng bậc thềm

hương phù sa quắt quay điệu buồn con chim sáo

giọt thu cuối cùng hắt lời nỉ non ướt liếp phên bờ giậu

ngao ngán dòng trôi...

xua cái lạnh khe khẽ tràn.



hơi sương đầu mùa dìu nhẹ cơn bấc non

trăng huyễn hoặc giũ rèm che làn gió chướng

đêm tỉnh lẻ bồi hồi ấu thơ

lồng đèn

bầy đom đóm

anh cầm câu hò qua phà vô tình làm rớt dưới bến cù lao...



bấc non về

con nước lớn dâng phù sa đục ngầu

bông so đũa trúng mùa

hoa trắng tinh miền trẻ dại

đậu rồng khoe chiếc lá mỏng

xanh

tựa bàn tay em vẫy

trong anh chộn rộn khoảng trời như vừa lạ, vừa quen.



đừng hỏi cắc cớ vì sao anh quá thân thiết với đồng bằng

đến cái lạnh non cũng đầy niềm riêng nhắn nhủ

anh tập dạo khúc nhạc nền đờn ca tài tử bằng cây guitar phím lõm

bỏ lại rét sau lưng

anh quyết theo bấc ngót về níu chéo áo bà ba...





