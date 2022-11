Gương mặt thơ: Hoàng Thiên Nga

(GLO)- Chị Hoàng Thiên Nga là nhà báo, cây bút phóng sự và phóng sự điều tra xông xáo và dũng cảm, hiện sống ở Đak Lak.

Trước khi là nhà báo nổi tiếng, chị là nhà thơ. Ngày ấy, nhóm làm thơ ở Đak Lak còn ít, chị từng là đầu tàu của nhóm, từng in chung tập “Bốn ô cửa sổ” rồi “Sáu ô cửa sổ”, mỗi ô là một tác giả trước khi có tập riêng là “Tặng người tôi yêu”. Tập thơ riêng đầu tay này sau đó được nối bản rồi tái bản, một việc khá hiếm với nhà thơ hiện nay.



Thơ chị không xông xáo như báo, mà kiệm và lặng. Và đẫm những suy nghĩ. Tôi cứ hình dung, sau những xô bồ náo nhiệt của báo chí, có những lúc chị rút mình về, im lặng và tưởng tượng. Và lúc ấy, thơ vụt ra, như một sự tiếp tục, nhưng là tiếp tục trong sự nén, sự cô đọng, sự thăng hoa vừa trĩu nặng nhân tình thế thái lại vừa thư giãn, lãng mạn. Một loại thơ có trách nhiệm với đời.



Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.







THƠ



Có lúc vui không tả nổi

Bút lại nằm chơi

Có lúc buồn khôn xiết kể

Giấy vẫn tinh khôi.



Ngày qua ngày hăm hở sống

Đắm đuối trăng sao

Nồng nhiệt mặt trời

Loay hoay giữa trùng trùng nhân loại

Lẩn thẩn muôn câu hỏi cuộc đời.



Thi thoảng chân bước hụt

Thao thức đêm vô tận canh dài

Choàng dậy tìm giấy bút

Bạn bầu đen trắng với riêng ai…







Minh họa: H.T









ĐỪNG NÓI



Muốn tôi tin, không tin

Người chỉ cần lặng im

Thời gian cùng sáng, tối

Sẽ chỉ điều thật, dối.



Muốn tôi tin, không tin

Người chỉ cần im lặng

Tự thăm thẳm trái tim

Sẽ hiểu tình sâu nặng.



Như đã yêu cỏ dại

Chối từ mọi tuổi tên

Như đã tin hạt đất

Dâng hiến từ lặng im.





Minh họa: H.T







ĐIÊN





Cho tôi một mình khóc

Cho tôi một mình cười

Cho tôi lang thang hát

Giữa hoang vu núi đồi.



Cho tôi một mình tỉnh

Cho tôi một mình say

Và tỉnh say, lịm ngất

Giữa xạc xào cỏ may.



Tôi sợ cười, khóc, hát

Trượt qua cõi rong rêu

Tôi e tỉnh, say, ngất

Ngã nhằm người không yêu.



Đắm say ngang tàng sống

Thây kệ một lần tôi

Lỡ mai nhẹ nhõm chết

Đời cứ đầy lứa đôi!





Minh họa: H.T





HOÀNG THIÊN NGA