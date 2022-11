Công an tỉnh Gia Lai giao lưu văn nghệ lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật

(GLO)- Tối 27-11, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Chư Sê và xã Ia Ko tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Ia Ko.

Trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Đức

Tại đêm giao lưu, bà con nhân dân xã Ia Ko được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ của Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Sê và xã Ia Ko biểu diễn. Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ, Ban tổ chức đã lồng ghép nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân địa phương nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn tội phạm; không để con em mình bị kẻ xấu lôi kéo vào tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy hay bị tội phạm lợi dụng, dẫn dắt vào con đường phạm tội. Đồng thời tham gia trả lời các câu hỏi về an toàn giao thông.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Gia Lai đã trao 20 phần quà gồm: gạo, đường, nước mắm, bột ngọt và bánh kẹo cho 20 người uy tín, chức sắc, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Ia Ko.