Báo Gia Lai đạt giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

(GLO)- Tối 5-11, tại Nhà hát Lớn (TP. Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Trong đó, loạt tác phẩm 5 kỳ: “Chung một dòng sông” của tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng (bút danh Vĩnh Hoàng)-Báo Gia Lai vinh dự đạt giải Ba.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đối ngoại tổ chức thường niên hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Sau 4 tháng phát động (từ tháng 4 đến tháng 8-2022), Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII năm 2022 đã nhận được 1.172 tác phẩm dự thi (tăng 11% so với Giải thưởng lần thứ VII, nhiều nhất trong các kì giải thưởng) với các thể loại: Báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; ảnh; sách; video clip; sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại…

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, các tác phẩm/sản phẩm dự thi có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận được công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Qua đó, đã phản ánh đầy đủ, cụ thể và chính xác những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại quan trọng của Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng trên mọi lĩnh vực; dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, văn hoá, trí tuệ Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; nỗ lực trong phòng chống và phục hồi sau dịch bệnh…

Ban Tổ chức trao giải Ba cho tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng-Báo Gia Lai. Ảnh: Thiên Thanh

Kết quả, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao giải cho 112 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm: 10 giải nhất, 21 giải nhì, 30 giải ba và 51 giải khuyến khích. Đồng thời, Hội đồng Giải thưởng cũng dành sự tôn vinh đặc biệt cho “Cộng đồng người hâm mộ Việt Nam trong SEA Games 31”, lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam và giới thiệu với thế giới về một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa…

Loạt phóng sự 5 kỳ: “Chung một dòng sông” của tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng (bút danh Vĩnh Hoàng)-Báo Gia Lai đạt giải Ba. Loạt bài đã phản ánh toàn diện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân 2 nước trên các lĩnh vực đời sống- xã hội, quốc phòng-an ninh, kinh tế và đối ngoại nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Theo đó, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ hợp tác quốc phòng, đối ngoại quốc phòng giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông bắc Campuchia, sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đối với chính quyền, quân đội và Nhân dân Campuchia. Đồng thời, làm rõ hơn mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp cũng như triển vọng phát triển, cơ hội hợp tác giữa chính quyền và Nhân dân 2 nước. Dù trải qua những khó khăn gian khổ, nhưng nhân dân và chính quyền 2 nước vẫn quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư chúc mừng các tác giả đạt giải và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Giải thưởng. Đồng thời, nhấn mạnh, Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ VIII đánh dấu sự lớn mạnh, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ ở trong và ngoài nước với số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất qua các kỳ tổ chức Giải thưởng. Các tác phẩm đã khẳng định được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam thông qua việc truyền tải kịp thời thành tựu kinh tế-xã hội đất nước, truyền thống văn hoá, hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; làm sinh động và sâu sắc hơn một Việt Nam năng động, sáng tạo, sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thường trực Ban Bí Thư cũng tin tưởng, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại kỳ tới sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

NHẬT HÀO