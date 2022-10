Gương mặt thơ: Ngô Thanh Vân "những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ"

(GLO)- Ngô Thanh Vân đang chín, cái chín của người từng trải. Chị vừa mở rộng tầm quan sát, liên tưởng nhưng lại cũng rất “giữ mình” trong cảm xúc cá nhân. Vì thế, nỗi niềm thơ của chị dẫu có vẻ riêng tư nhưng lại nói hộ nhiều người. Không nhiều tìm tòi, cũng không phá cách thi pháp, thơ chị như những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ, mà cái ngày nắng ở Tây Nguyên ấy, nó khô khát biết chừng nào.



Ngô Thanh Vân.

Cứ dìu dịu thế, lặng lẽ thế, thơ chị dựng lên trong người đọc một miền an nhiên. An nhiên sống, an nhiên giữa những chông chênh và an nhiên giữa những nỗi buồn. Mà nghĩ cho cùng, không có những nỗi buồn, đời sống tẻ nhạt biết bao nhiêu, con người cô độc biết bao nhiêu!



6 tập sách cả văn và thơ, nhưng có lẽ chị sẽ trụ với thơ. Nhìn tỷ lệ 5/1 sẽ thấy điều này. Tập “Mười hai tháng sáu” của chị khiến người đọc nhớ nhiều. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.





(Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu).







MẸ



Cảm ơn mẹ đã sinh con

và bao dung lẫn mỏi mòn dõi trông

con mê mải với cánh đồng

vừa chữ nghĩa vừa long đong phận người.



Cao xanh cũng thật trêu ngươi

đa đoan buộc lẫn chút tươi chút nồng

rồi đem têm với má hồng

cho nên đời cứ lông chông. Như là...





Minh họa: Huyền Trang





Một chiếc lá vừa thoáng qua

vậy mà cũng chạm cũng là đà say

cả trời thu đổ xuống đây

gom bao nhiêu mới chất đầy tâm tư.



Đôi lúc thực, lắm khi hư

mờ mờ mộng tưởng lại thư thái ngồi

vẫn là con lạc bước thôi

chỉ khi bên mẹ thấy đời thênh thang.



Cảm ơn mẹ đã cưu mang

và yêu thương những nhỡ nhàng rủi may

rượu chưa kịp uống đã say

con chưa kịp nói đã cay mắt rồi.



Một lần khờ dại buông trôi

ngã rồi đứng dậy mím môi. Lại cười

con đi về phía núi đồi

sau lưng là cả bầu trời an nhiên!











BÌNH MINH EM



Ai lấy đi buổi sáng trong veo

Trả cho em ngày cuối tuần rây rây nắng

Căn phòng lặng im

Không đủ sức giam cầm nụ cười và mắt nhìn đắm đuối

Thản nhiên em đằm thắm phía không người.



Ngày khẽ về trên phiến lá non tơ

Em ủ tháng năm bằng men nồng nhung nhớ

Đừng nghĩ dài lâu mà mình thêm mắc nợ

Những ân tình năm tháng có tàn phai.

Minh họa: T.N





Dương cầm khuya vẫn thổn thức miệt mài

Vỗ về em từng giấc đêm dịu ngọt

Ai hát em nghe bản hòa âm tháng sáu

Tiếng khóc vỡ òa trong hạnh phúc mênh mông.



Buổi sớm này bừng sáng cả ngày đông

Một tách một em một chớm xuân làm nên cuộc hẹn

Chẳng thề bồi dời non lấp bể

Mà sẽ đưa nhau đến tận cuối đường.



Mỗi đoạn đời mỗi đoạn nông sâu

Em thi lòng mình vượt qua ngàn giông tố

Nên mai này cả bình minh rực rỡ

Đón em về trong bình lặng an nhiên.











KHÚC MƯA



Rơi vào núi mờ mờ sương mỏng

như quàng khăn vương vấn lưng đồi

mây xuống phố chùng chình ảo ảnh

như là em thoáng hiện bên đời.



Đêm nghe gió ầm ào hiên vắng

hạt đua chen thấm ướt chỗ nằm

từng cơn bão rớt miền hạnh ngộ

đủ lìa tan lưu luyến ban sơ.

Minh họa: H.T



Lời thủ thỉ vọng từ thăm thẳm

khúc mưa bay hay khúc nhạc lòng

mà day dứt cung trầm nốt bổng

chia xa chưa kịp thốt nên câu.



Mưa thầm thĩ giọt dài giọt vắn

vỗ về nhau ru giấc chập chờn

mây thì mỏng, em mong manh thế

níu được không giây phút yên lành.



Khuya phố thị bồng bềnh hư ảo

víu xa xôi về lại thật gần

ta dốc cạn mình vào đêm lặng

thấy vọng về điệp khúc thanh tân...



N.T.V