Công bố danh sách đề cử giải Sách Quốc gia lần thứ 5

Ngày 22/9, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố danh sách 26 đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5. Trong danh sách đề cử có những cuốn đáng chú ý như “Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu”.



Tác phẩm ảnh "Cầu nguyện" của phóng viên Việt Văn được chọn làm bìa cho cuốn sách "Peace"

Cuốn “Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu”. (Ảnh: Ban tổ chức giải cung cấp)



Đây là giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, nhằm lựa chọn những cuốn sách có giá trị về nội dung và thẩm mỹ. Giải thưởng cũng là sự khích lệ, động viên đối với những người hoạt động trong ngành xuất bản, cổ vũ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và những người sáng tác cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cho bạn đọc.



Trong danh sách đề cử giải Sách Quốc gia lần thứ 5 có những cuốn đáng chú ý như “Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tác phẩm nghiên cứu do Alain Ruscio thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bác Hồ (2/9/1969-2/9/2019); “FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới” của TS Phan Hữu Thắng (Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật liên kết Công ty Cổ phần Sách Alpha), bàn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI - Foreign Direct Investment) trong quỹ đạo thị trường mở cửa hội nhập quốc tế; “Lịch sử đồng tiền Việt Nam” (Nhà xuất bản Hồng Đức) của nhiều tác giả, do TS Đào Minh Tú chỉ đạo biên soạn, là công trình khoa học đồ sộ, toàn diện về các loại tiền, ý nghĩa kinh tế-xã hội của mỗi đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.



Cuốn "Văn minh vật chất của người Việt".



Về sách nghiên cứu văn hóa và lịch sử, có thể kể đến một số cuốn như “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” (Nhà xuất bản Tôn giáo) của PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân; “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” (Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Thái Hà) của tác giả Lê Quang Định; dịch giả: Phan Đăng; “Trống đồng Kính Hoa-Bảo vật quốc gia Việt Nam” (Nhà xuất bản Thế giới) của GS.TS Trịnh Sinh, KS Nguyễn Văn Kính; “Lược sử Trung Quốc họa” (Nhà xuất bản Mỹ thuật) của Tạ Duy; “Văn minh vật chất của người Việt” (Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Zenbooks) của tác giả: Phan Cẩm Thượng…



“Cà Nóng chu du Trường Sa”.



Trong danh sách đề cử giải lần này, nhiều tác phẩm ở lĩnh vực văn học là dành cho thiếu nhi hoặc do tác giả nhỏ tuổi viết, như “Cá voi Eren đến Hòn Mun” của tác giả Lê Đức Dương hay “Cà Nóng chu du Trường Sa” của tác giả Bùi Tiểu Quyên đều của Nhà xuất bản Kim Đồng, hay bộ sách “Người sao chổi” của tác giả 11 tuổi Cao Việt Quỳnh.



Ngoài ra, trong danh sách đề cử còn có sách thuộc các lĩnh vực y tế, khoa học, lịch sử, tâm lý… có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, được đầu tư công phu về thời gian, công sức…

Theo LINH KHÁNH (NDO)