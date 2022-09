Bộ ảnh "Vẻ đẹp Việt Nam từ trên cao" đoạt giải khuyến khích tại Drone Photo Awards

(GLO)- Ở thể loại Ảnh bộ thuộc Cuộc thi Drone Photo Awards, “Vẻ đẹp Việt Nam từ trên cao” của Cao Kỳ Nhân là bộ ảnh duy nhất của Việt Nam đạt giải khuyến khích.

Người nông dân đang chở lúa sau khi gặt về bằng thuyền tại Phù Cát, Bình Định. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Từ góc nhìn trên cao, Cao Kỳ Nhân đã ghi lại vẻ đẹp của miền sông nước, những vùng biển gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người. Qua góc ảnh nghệ thuật, đất nước Việt Nam được thể hiện với vẻ đẹp hiền hòa, thanh bình, tươi mới. Đó là cảnh ngư dân đang cào ốc trên trên sông Phú Ngân, huyện Tuy An, Phú Yên; ngư dân thả lưới vây bắt cá cơm trên vùng biển tại Hòn Yến, Phú Yên; cảnh ra khơi tại biển Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hay người nông dân đang chở lúa sau khi gặt về bằng thuyền tại Phù Cát, Bình Định; phiên chợ cá Tam Tiến thuộc huyện Núi Thành, cách TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam… Vẻ đẹp lao động của con người hòa điệu với khung cảnh thiên nhiên tạo nên sự sinh động, vẻ đẹp hữu tình cho từng tấm ảnh.

Ngư dân đang cào ốc trên sông Phú Ngân, huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Siena International Photo Awards, được tổ chức lần đầu năm 2015 tại Italy. Các tác phẩm được quay chụp từ các thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng.

Năm 2022, cuộc thi thu hút hàng nghìn ảnh của các nhiếp ảnh gia dự thi từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm 7 hạng mục ảnh đơn và hạng mục chùm ảnh. Tất cả ảnh đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm Above Us Only Sky trong một tháng, kể từ tháng 10 tại Siena, Italy.

"Phơi cói" của Nguyễn Linh Vinh Quốc (tỉnh Gia Lai) đạt giải khuyến khích Ảnh đơn.

Ở hạng mục Ảnh đơn, có 7 ảnh của tác giả Việt Nam đoạt giải khuyến khích, trong đó có tác phẩm “Phơi cói” của nhiếp ảnh gia đến từ Gia Lai Nguyễn Linh Vinh Quốc.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)