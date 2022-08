Tranh tăm giang "Vũ trụ Mandala" xác lập kỷ lục Việt Nam và châu Á

(GLO)- Sáng 27-8, tại TP. Hồ Chí Minh, tác phẩm tăm giang nghệ thuật “Vũ trụ Mandala” của kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long được xác lập kỷ lục là tác phẩm tranh nghệ thuật với 379 chữ Phạn bài Chú Đại Bi bằng tăm giang theo phong cách Boarc, được nhiều người tham gia thực hiện nhất Việt Nam. Trước đó, Tổ chức kỷ lục châu Á cũng đã xác lập tác phẩm cùng nội dung trên.

“Vũ trụ Mandala” được thực hiện theo phong cách Boarc với 379 người tham gia thực hiện. Tác phẩm có một hình Mandala ở trung tâm được bao quanh bởi 379 từ Chú Đại Bi, có kích thước 1,4 x 1,4 m với 27.000 tăm tre, thực hiện trong 3 tháng.

Kỷ lục gia Hoàng Tuấn Long bên tác phẩm "Vũ trụ Mandala". Ảnh: Tân Cao/VnExpress

Kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long (SN 1974) tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Kiến trúc Đại học Bách khoa Quốc gia Belarus. Anh là tác giả của hàng chục mô hình kiến trúc nổi tiếng như Chùa Một Cột, Ngọ Môn Huế, chợ Bến Thành, tháp đồng hồ Big Ben, đền Taj Mahal... làm từ cây tăm giang.

Vào năm 2012, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long đã sáng lập ra BOARC (Bambo Acrylic Art), một dòng nghệ thuật tạo hình mới kết hợp giữa kỹ thuật cắt laser độ chính xác cao và nghệ thuật tăm giang truyền thống của Việt Nam. Tác phẩm đầy ấn tượng của anh là mô hình thu nhỏ của Chùa Một Cột nổi tiếng đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận vào năm 2016. Cùng năm, Bảo Tàng Ripley’s Believe It or Not đặt hàng anh thực hiện hai công trình lớn: Tòa nhà Quốc Hội Mỹ và Nhà Trắng…

Năm 2020, anh được Liên minh Kỷ lục thế giới Worldking công nhận "Người đầu tiên trên thế giới sáng tạo, tái hiện các mô hình công trình di sản kiến trúc nổi tiếng trên thế giới bằng nghệ thuật Boarc".

Hiện tại, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long đang thực hiện mô hình Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bằng tăm giang. Dự kiến khi hoàn thành, tác phẩm được trao tặng cho Ban Quản lý nhà thờ để trưng bày phục vụ du khách.

PHƯƠNG VI (theo tuoitre.vn, VnExpress)