Tác phẩm ảnh "Cầu nguyện" của phóng viên Việt Văn được chọn làm bìa cho cuốn sách "Peace"

(GLO)- Cuốn sách nghệ thuật chủ đề “Peace” (Hòa Bình) của “No name Collective” (London, Anh) đã chọn tác phẩm ảnh “Cầu nguyện” của phóng viên Việt Văn-Báo Lao Động làm ảnh bìa.

Việt Văn là tác giả Việt Nam duy nhất được lựa chọn cho sách cùng với 35 nghệ sĩ khác. Slogan của Việt Văn đưa ra là “Peace for All” (Hòa bình cho tất cả) được gửi cùng tác phẩm tới cuộc thi vào tháng 4-2022. Với chủ đề "Nghệ thuật nói về hòa bình và chống chiến tranh”, mỗi tác giả gửi đến cuộc thi bên cạnh tác phẩm nghệ thuật còn đưa ra 1 slogan cho chủ đề “Hòa bình”.

Tác phẩm Peace lựa chọn tác phẩm của phóng viên Báo Lao Động Việt Văn làm ảnh bìa. Ảnh nguồn Người Làm Báo

Cuốn sách gồm 196 trang khổ 21x29,7 cm quy tụ nhiều tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, cắt dán, minh họa và nhiều phương tiện truyền thông tổng hợp của các nghệ sĩ từ nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Ukraina, Ethiopia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Ý.

Được biết, tác phẩm “Cầu nguyện” (Praying) của Việt Văn chụp tại chùa Hương, từng đoạt giải nhất thể loại “Con người” và giải ba Nhà nhiếp ảnh của năm của Photo Master Cup (Mỹ), giải nhất Talent House (Mỹ), giải nhì “Nghệ thuật vòng quanh thế giới” (Art around the world) của Anh, triển lãm và in ở nhiều tạp chí thế giới.

