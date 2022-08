Có người thơ đã bỏ về non cao...

(GLO)- Nhớ anh Quốc Thành-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, người được anh em, bạn bè trân quý gọi là “nhà An Khê học”, tôi viết đôi dòng tỏ bày niềm thương, tiễn anh về cõi người hiền. Và, tôi cho rằng, những vần thơ anh để lại cho đời sẽ còn đọng mãi trong trái tim người mến mộ.

Tin nhà thơ Quốc Thành tạ thế khiến tôi bàng hoàng. Cũng bởi, tôi có ý định trong chuyến đi An Khê sắp tới sẽ ghé vào thăm anh, vì lâu lắm rồi anh em chưa có dịp gặp mặt, hàn huyên. Ở Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, có lẽ anh là hội viên lớn tuổi nhất. Anh ra đi khi ở tuổi gần cửu tuần cũng là điều xưa nay ít người đạt đến ngưỡng thọ ấy. Ở An Khê, anh em văn nghệ thường ví anh Quốc Thành là “cây đại thụ” trong làng thơ cả về số lượng và chất lượng tác phẩm đã xuất bản với trên 40 tập văn-thơ in chung và in riêng. Anh còn được mệnh danh là “nhà An Khê học” với nhiều hiểu biết và tư liệu quý về vùng đất Tây Sơn Thượng đạo.

Trong tủ sách gia đình tôi vẫn đang còn trưng bày nhiều tập thơ anh ký tặng như: Vá vầng trăng (1995), Dâng mùa nhớ (2000), Đọng nắng chiều (2001), Hương lòng (2002), Tháp bút ca dao (2003), Trước hoa đèn (2005). Lại nhớ, một người bạn thơ với Quốc Thành từng yêu mến các tác phẩm của anh đã ứng khẩu tặng 1 bài thơ mà ở đó có tên các tập thơ của anh: “Vầng trăng chênh chếch non tây/Thương người chắp vá khi đầy khi vơi/Nàng thơ đổi áo lả lơi/Dâng lên mùa nhớ bỏ cơi trầu nguồn/Nắng chiều đọng lại sông buồn/Hương lòng còn ấm tay buông nợ tình/Hoa đèn trước gió lung linh/Ca dao tháp bút đinh ninh lời nguyền”.

Trong cuộc sống đời thường, anh Quốc Thành là một người hòa nhã, hiền từ và quý trọng bạn bè, người thân. Trên các diễn đàn thơ văn, anh luôn khiêm tốn, lắng nghe, ít thể hiện cái tôi. Khi cần thiết, có người giới thiệu, anh cũng chỉ đọc đôi bài thơ tâm đắc cho bạn bè hay công chúng nghe. Người khen anh cũng vui mà ngược lại có chê hoặc sửa đôi từ anh cũng không lấy làm buồn. Anh thường nói: “Người nghe, cảm thụ được thơ mình mà còn góp ý để chỉnh sửa giúp cho câu thơ, bài thơ hay hơn là thầy mình. Mình phải cảm ơn và trân quý họ!”. Anh khiêm tốn nói vậy, nhưng khi còn làm công tác biên tập trên báo Gia Lai, nhận được tác phẩm thơ của anh cộng tác, tôi chưa hề đặt bút sửa từ nào.

Với tôi, tập thơ “Vá vầng trăng” (Nhà xuất bản Trẻ, 1996) để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Trong “Đề từ”, anh mở đầu bằng sự khiêm nhường vốn có: “Bát ngát rừng văn chân lẽo đẽo/Mênh mang biển sống kiếp long đong/Khung tơ dệt mãi chưa thành gấm/Trân trọng trao nhau một tấc lòng”.

Tập thơ có 55 bài, chủ yếu viết theo thể lục bát. Đối với mỗi nhà thơ, để có những câu lục bát hay không phải chuyện dễ dàng. Trong thơ Quốc Thành, nhiều bài, nhiều câu lục bát khá trẻ trung và hiện đại. Trong bài “Dòng trầm tư”, anh viết: “Chồi thơm thắp lộc vì cây/Xanh biêng biếc lá vàng day dứt lòng/Có hò hẹn có chờ mong/Nụ hôn soi mặt xuống dòng trầm tư”. Sự thận trọng trong dùng từ và khéo léo trong cách gieo vần đã khiến cho tứ thơ hiện lên một cách bất ngờ. Nhiều câu lục bát của anh đã từng đi vào lòng người: “Vần thơ thấm giọt mưa ngâu/Thẫn thờ hong nắng bên cầu chờ em” (bài “Chờ em”); “Thời gian dẫu hóa rêu xanh/Hoa tương tư trắng trĩu cành tương tư” (bài “Hoa tương tư”) hay “Lệ Kiều muôn kiếp còn rơi/Sương dàu dàu đọng gió bời bời lau” (bài “Viếng cụ Tiên Điền”)…

Trong tình yêu, trái tim không có tuổi của anh với nhiều khoảnh khắc dạt dào, lãng mạn. Sự rung động chân tình của người thơ khi gặp gỡ tình cờ khách hồng nhan trong bài “Vá vầng trăng” thật tình tứ: “Nàng hai sáu ta ngũ tuần/Chênh vênh tuổi tác bâng khuâng tình đời”… Thế rồi, phút giây xao xuyến ấy đã trả về cho cõi mộng: “Khách thơ với khách hồng nhan/Ước gì chắp lại dây đàn trăm năm/Vần thơ hóa sợi tơ tằm/Vá vầng trăng khuyết để trăng rằm tròn gương”.

Với quê hương, anh luôn “Tự hào đứng trong lòng người xứ Nẫu” và yêu tha thiết những làn điệu quê nhà: “Đời dấm men lên làn điệu bài chòi/Thế đèo dốc trập trùng tạc nên tuồng hát bộ”… Còn với An Khê-mảnh đất cả đời anh gắn bó thì: “Ngược dốc đèo tần tảo quý em hơn/đất xao xuyến níu chân người ở lại/thấp thoáng cờ đào chập chùng áo vải/còn diễu hành dằng dặc phía chiều hôm” (bài “An Khê và nỗi nhớ”). Còn những câu thơ dành cho mẹ của anh như chắt ra từ trái tim quặn thắt đối với đấng sinh thành: “Đồng sâu chân lúa khô cằn/Bòn giọt nước để vành trăng thâm quầng/Giê gằn hạt lép đầy sân/Nắm cơm bóc lớp chai sần đôi tay” (bài “Mẹ”)…

Nhớ anh Quốc Thành, tôi viết đôi dòng thương nhớ, tiễn anh về cõi người hiền. Tôi cho rằng, những vần thơ anh để lại cho đời sẽ còn đọng mãi trong trái tim người mến mộ. Lòng tôi ngân lên những câu thơ vừa chợt đến: “Chiều thu lá rụng sơn khê/Có người thơ đã bỏ về non cao/Sông Ba rớt hạt mưa rào/Tiễn người lá ướt chênh chao bóng hình”.