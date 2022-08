Bộ Công an tập huấn nâng năng lực quản lý văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ khu vực phía Nam

(GLO)- Chiều 1-8, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân khu vực phía Nam”.





Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Lam Nguyên

Tham dự lớp tập huấn có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn-Cục Trưởng cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và 75 cán bộ, chiến sĩ thuộc 46 đơn vị, địa phương trong khu vực.



Trong 4 ngày (từ 1 đến 4-8), các học viên sẽ được lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục An ninh chính trị nội bộ, giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và các chuyên gia về lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, tổ chức sự kiện… tập huấn 3 chuyên đề, gồm: An ninh văn hóa trên lĩnh vực không gian mạng và các vấn đề quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn học, nghệ thuật tại các địa phương; quán triệt kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và các chương trình, kế hoạch, định hướng của Bộ Công an; kỹ năng xây dựng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức sự kiện phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an đơn vị, địa phương.



Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị lý luận chung về quan điểm của Đảng, Nhà nước và công tác quản lý của Bộ Công an về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ tại cơ sở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.



