Bế mạc lớp tập huấn công tác văn hóa, văn nghệ khu vực phía Nam

(GLO)- Ngày 4-8, tại Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổng kết, bế mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.



Hướng dẫn công tác văn hóa-văn nghệ năm 2022

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức lớp tập huấn khu vực phía Nam được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nông Hòa

Sau 5 ngày tổ chức, lớp tập huấn tại Khu vực phía Nam được tổ chức tại tỉnh Gia Lai đã hoàn các nội dung theo Kế hoạch đề ra. Trong thời gian tập huấn, Ban tổ chức đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho các học viên 1 ngày đi tham quan, thâm nhập thực tế; tổ chức 1 buổi giao lưu thể thao bóng đá 7 người với Công an tỉnh.

Đặc biệt, với vai trò là các hạt nhân văn hóa, văn nghệ của các đơn vị, Công an địa phương, học viên lớp tập huấn đã tranh thủ thời gian xây dựng 1 chương trình nghệ thuật đặc sắc trình diễn tại lễ bế mạc, trong đó, có cả những ca khúc do chính học viên sáng tác.



Tại hội nghị, Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức lớp tập huấn khu vực phía Nam tại Công an tỉnh Gia Lai. Ban tổ chức cũng trao quyết định công nhận loại xuất sắc cho 49 học viên, loại giỏi cho 27 học viên.



THÚY TRINH