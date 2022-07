Truyện thơ "Lục Vân Tiên" được tái bản bằng tiếng Ukraine

(GLO)- Nhằm kỷ niệm 200 ngày sinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, bản dịch Lục Vân Tiên (Лyк Ван Тiен) của ông bằng tiếng Ukraine được tái bản ở Ukraine, bao gồm cả sách song ngữ và sách đơn ngữ.

Lễ hội tưởng nhớ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại huyện Ba Tri

Quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" được trao kỷ lục thế giới

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Nghị quyết tôn vinh Nguyễn Đình Chiểu của UNESCO mà Ukraine là thành viên. Sách in tại Chernigiv, phía Bắc thủ đô Kyiv. Tuy nơi này bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nhưng thị trấn nơi có xưởng in thì may mắn không bị bom đạn phá hủy.

Bản dịch "Lục Vân Tiên" bằng tiếng Ukraine. Ảnh Báo Thể thao & Văn hóa

Bản in đầu tiên của bản dịch Lục Vân Tiên sang tiếng Ukraine là vào năm 1983, do Nhà xuất bản Văn học nghệ thuật Dnepro, Kiev xuất bản, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine. Người dịch là Maya Kashel, một dịch giả văn học Việt Nam rất nổi tiếng.

Maya Dmitrievna Kashel (Майя Дмитрівна Кашель, 1930-1987) là nhà văn Ukraine Xô Viết, dịch giả văn học Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Ukraine (từ năm 1972), hội viên Hội Nhà văn Liên Xô (từ 1973).

Maya Kashel sinh ở Kiev, tốt nghiệp phổ thông năm 1947, sau đó không đi học tiếp, vì do bệnh tật. Năm 1954, tốt nghiệp khoá đào tạo 4 năm tiếng Anh. Năm 1966 bà tốt nghiệp trung học. Khi chiến tranh ở Việt Nam bắt đầu nổ ra, bà học tiếng Việt và văn học Việt Nam. Sau đó bà dịch một tập truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam sang tiếng Ukraine, xuất bản ở Hà Nội.

Với mục đích hoàn thiện kiến thức của mình, bà xin vào học tiếng Việt ở Viện Các ngôn ngữ phương Đông của Đại học Tổng hợp Moskva (MGU). Từ 1-9-1966 đến 6-1972, trước khi xuất hiện cuốn sách dịch độc lập đầu tiên, bà đã dịch hơn 300 tác phẩm bằng tiếng Việt.

Một số tác phẩm văn học Việt Nam đã được Maya Kashel dịch sang tiếng Ukraine như “Mẹ vắng nhà” của Nguyễn Thi (1972), “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi (1977), “Tục ngữ và thành ngữ Việt Nam” (1977), “Tập truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam” (1981), Thơ Tố Hữu (1978), “Lục Vân Tiên” (và thơ Nguyễn Đình Chiểu, 1983), “Đôi mắt” của Nam Cao...

PHƯƠNG VI (tổng hợp)