Đêm nhạc "Giai điệu quê hương" tri ân lực lượng Cảnh sát nhân dân

(GLO)- Hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), tối 25-6, tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku, Đoàn nghệ thuật Nhà hát Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu quê hương".

Tham dự chương trình có lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh và người dân TP. Pleiku.

Hợp ca hát múa ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chương trình gồm 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình bày bởi các giọng ca của Nhà hát Công an nhân dân như: NSƯT Minh Lương, Huy Hoàng, Phương Bắc, Khắc Tiệp, Phương Thủy, Thu Hường, Hiền Anh, Kim Long… cùng vũ đoàn múa.

Các nghệ sĩ đã đưa khản giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm tự hào về quê hương, đất nước, truyền thống anh hùng cách mạng với “Đất nước tình yêu” (Lệ Giang), “Lá Cờ” (Tạ Quang Thắng); “Sắc xuân núi rừng” (Hoài An) đến cảm xúc sâu lắng qua “Khúc hát sông quê” (Nguyễn Trọng Tạo), “Thơ tình cuối mùa thu” (Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh); “Lời ru” (Lê Minh). Một cao nguyên hoang sơ mà trữ tình cũng được các nghệ sĩ đốt cháy sân khấu với “Nồng nàn cao nguyên” (Krajan Plin), “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời” (Y Phôn K’sor)…

Và đọng lại sau cùng là sự tự hào trước những chiến công cùng tinh thần chiến đấu, lao động, học tập, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc Nhân dân qua các qua hợp ca hát múa “Công an nhân dân những mùa hoa chiến công” (Cao Xuân Dũng-Minh Cừ).