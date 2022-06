Báo chí đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Nhận thức rõ về tầm quan trọng và vai trò của báo chí đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, Gia Lai luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên, nhà báo tác nghiệp thuận lợi. Thực tiễn cho thấy, báo chí cơ bản đã đồng hành với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đóng góp tích cực trong thực hiện khát vọng về một Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cơ quan báo chí địa phương là Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Ngoài ra, còn có 12 cơ quan, văn phòng đại diện của các báo, đài và 12 cơ quan báo chí trung ương, ngành, tỉnh thành khác cử phóng viên thường trú cùng hàng trăm cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Những năm qua, các cơ quan báo chí đã chủ động tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí đã cơ bản chấp hành nghiêm túc Luật Báo chí và các văn bản quy định có liên quan; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục có sự đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động của đời sống kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh luôn thể hiện vai trò quan trọng trong việc phản ánh, cung cấp thông tin và định hướng dư luận trên địa bàn, không để xảy ra sai sót về chính trị. Riêng trong năm 2021, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện phát thanh hơn 13.322 giờ, truyền hình hơn 85.136 giờ; Báo Gia Lai phát hành 304 kỳ với 2.637.912 tờ, Báo Gia Lai điện tử đạt 20-30 ngàn lượt truy cập/ngày. Các mảng đề tài nổi bật, các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các kỳ họp Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh, Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022); kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; các gương người tốt, việc tốt, mô hình, cách làm hiệu quả… được báo, đài tập trung phản ánh với thời lượng và số lượng tin bài phong phú, có chất lượng.

Phóng viên Gia Lai điện tử tác nghiệp bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi

Các cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng, phóng viên thường trú đã chú trọng phản ánh hoạt động của lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai những giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Chú trọng thông tin tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công tác xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Phản ánh đậm nét việc triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng-chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; việc khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế-xã hội; công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, cách làm hiệu quả; công tác đảm bảo an toàn, an ninh biên giới; bảo vệ môi trường; giới thiệu đặc trưng văn hóa, các điểm du lịch ấn tượng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai ra với bạn bè trong nước và quốc tế….

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến diễn biến tình hình dịch Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các giải pháp phòng-chống, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan báo chí phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời. Luồng thông tin từ báo chí đã trở thành nguồn chủ đạo chính thống, cung cấp thông tin, giải tỏa những vướng mắc trong thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng-chống dịch. Báo chí đã thực hiện rất tốt vai trò là kênh thông tin tin cậy phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, là diễn đàn đóng góp những đề xuất, kiến nghị chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin vào tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở và duy trì chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Số lượng, chất lượng các chuyên mục, chương trình, tin bài mở mới đã tăng lên đáng kể; nhiều bài viết, chương trình có hiệu ứng tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và người dân đón nhận. Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đã tăng cường thông tin, đăng tải, đăng tải lại hoặc dẫn lại, chia sẻ lại nội dung thông tin, tuyên truyền tạo hiệu ứng lan tỏa tốt; hình thức thể hiện đa dạng, từ tin, bài phản ánh, phỏng vấn, phân tích sâu, infographic được thiết kế ấn tượng.

Cùng với những ưu điểm, kết quả nêu trên, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục như: thông tin trên báo chí chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội. Một số trường hợp thông tin trên báo chí còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tính thuyết phục, xây dựng, phản biện và sức chiến đấu của một số tin bài chính luận chưa cao, còn khô cứng, thiếu tính sáng tạo, phong phú, hấp dẫn... Một số phóng viên, cộng tác viên của một số báo trung ương, ngành, tỉnh thành khác hoạt động trên địa bàn tỉnh còn thông tin nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội, tin, bài giật tít phản cảm. Tình trạng đăng tải tin, bài theo nội dung đơn, thư của tổ chức, cá nhân, khai thác thông tin từ mạng xã hội nhưng chưa làm tốt việc thẩm định, kiểm chứng nguồn tin còn tồn tại dẫn đến thông tin không chính xác hoặc sai sự thật.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế bất cập, thời gian đến, các cơ quan báo chí của tỉnh và các phóng viên, nhà báo cần quán triệt, tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo. Các phóng viên, nhà báo cần tích cực tự đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng. Khắc phục triệt để tình trạng giật tít không đúng bản chất, tạo sự nhầm lẫn cho độc giả. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang-thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, ấn hành các chương trình, tin, bài.