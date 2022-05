Bức Marilyn Monroe của Andy Warhol là tác phẩm đắt giá nhất thế kỷ 20

Bức tranh trên nền lụa "Shot Sage Blue Marilyn" mô tả chân dung đáng yêu của Marilyn Monroe với mái tóc vàng sáng, gương mặt rạng ngời, đôi môi đỏ thắm và phấn mắt màu xanh nhạt.





Bức họa "Shot Sage Blue Marilyn". (Nguồn: CNN)





"Shot Sage Blue Marilyn" - bức chân dung mang tính biểu tượng của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe do danh họa Andy Warhol sáng tác - đã được mua lại với giá 195 triệu USD trong một phiên đấu giá do Christie's tổ chức ngày 9/5.



Theo nhà đấu giá thuộc sở hữu của "ông trùm" người Pháp Francois Pinault, giá bán chính xác của bức tranh này là 195,04 triệu USD (bao gồm cả các chi phí kèm theo).



Tiếng búa cuối cùng được gõ chỉ 4 phút sau khi mức giá khởi điểm được đưa ra trong một căn phòng chật kín người tham gia đấu giá tại trụ sở chính của Christie's ở thành phố Manhattan (Mỹ).



Với mức giá trên, "Shot Sage Blue Marilyn" trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế kỷ 20 trong lịch sử các cuộc đấu giá công khai, tính đến thời điểm này.



Tác phẩm từng giữ kỷ lục này trước đó là "Women of Algiers" của danh họa Pablo Picasso với giá bán 179,4 triệu USD vào năm 2015.



Tác phẩm này được ra đời vào năm 1964 - hai năm sau khi minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood này qua đời ở tuổi 36 do dùng thuốc an thần quá liều.



Lời giới thiệu của nhà đấu giá Christie's đã mô tả rằng tác phẩm này là "một trong những hình ảnh hiếm nhất và siêu việt nhất từng tồn tại."



Ông Alex Rotter - Chủ tịch hội đồng nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của nhà đấu giá Christie’s - gọi đây là "bức tranh quan trọng nhất của thế kỷ 20, là đỉnh cao tuyệt đối của văn hóa Mỹ."



Ông cho biết Andy Warhol “đã ứng dụng một kỹ thuật độc đáo để tạo nên bức tranh này và ông ấy không bao giờ sử dụng lại kỹ thuật này vì quá phức tạp.”



Theo ông Rotter, toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được gửi tặng quỹ Thomas and Doris Ammann ở Zurich (Thụy Sĩ) để góp phần cải thiện cuộc sống của trẻ em trên khắp thế giới.



Chủ tịch nhà đấu giá Christie's Marc Porter cho biết: “Việc bán bức tranh này sẽ trở thành một cuộc đấu giá từ thiện có doanh thu cao nhất kể từ bộ sưu tập của Peggy và David Rockefeller vào năm 2018”.



"Shot Sage Blue Marilyn" là một trong 5 bức tranh mà Warhol vẽ nữ diễn viên Marilyn Monroe.



Xét về tổng thể các tác phẩm của Warhol, mức giá cao nhất cho một tác phẩm của danh họa này (1928-1987) là "Silver Car Crash (Double Disaster)" được bán với giá 105 triệu USD vào năm 2013.



Với mái tóc vàng bồng bềnh, Marilyn Monroe trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất thế giới trong những năm 1950 và đầu những năm 1960.



Bà là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất trong vòng một thập kỷ. Các bộ phim bà đóng đã thu về 200 triệu USD (tương đương 2 tỉ USD hiện nay).



Cho đến nay, tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất mọi thời đại trên sàn đấu giá là "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci, được bán vào tháng 11/2017 với giá 450,3 triệu USD.

