Hội báo toàn quốc 2022: Sáng tạo trong cách tiếp cận độc giả, khán giả

Hội Báo toàn quốc 2022 tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.



106 đơn vị báo chí tham gia trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2022

Ông Lê Quốc Minh: Đổi mới, sáng tạo gắn với trách nhiệm người làm báo

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)





Sau hai năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngày 13/4 Hội Báo toàn quốc 2022 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.”



Đây là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.



Thông điệp nổi bật của Hội Báo toàn quốc năm nay là xu thế chuyển đổi số trong hoạt động báo chí.



‘Chuyển đổi số để tồn tại’



Phát biểu khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định thành quả trong hai năm phòng chống dịch bệnh vừa qua có vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông, góp phần quan trọng định hướng thông tin. Hội báo toàn quốc 2022 tổ chức thời điểm này cũng đánh dấu sự trở lại bình thường mới trong hoạt động kinh tế-xã hội.



Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đồng thời Hội Nhà báo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



Để bắt kịp với những xu thế của thời đại mới cũng như đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đặt ra yêu cầu công tác báo chí cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Nhà báo là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.” Đội ngũ nhà báo phải phấn đấu để xứng đáng với sự nghiệp cao cả được Nhà nước, nhân dân giao phó, với sự tin yêu; nâng cao trình độ nghiệp vụ chính trị, trung thành với sự nghiệp của Đảng…



Ông cũng bày tỏ mong muốn Hội Báo toàn quốc sẽ ngày càng được tổ chức phong phú, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí nước nhà; phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí, xuất bản Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn và sứ mệnh cao cả của báo chí nước nhà thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết báo chí đang trong quá trình chuyển đổi số chung với nỗ lực chuyển đổi số của toàn quốc và không có cách nào khác là phải đi theo con đường chuyển đổi số và số hóa nội dung.



Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh rằng báo chí muốn giữ chân độc giả, khán thính giả, muốn tồn tại và tạo nguồn thu mới để nuôi sống chính mình thì phải chuyển đổi số.





Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)



"Hiện nay, một số cơ quan báo chí mới chỉ dừng lại ở số hóa, chưa phải chuyển đổi thực sự. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần phải nghiên cứu nghiêm túc vấn đề này, phải đặt ra chiến lược riêng từng đơn vị, từng cơ quan báo chí và khi có chiến lược tìm hiểu xem công nghệ nào mới mẻ, phù hợp," ông Lê Quốc Minh nêu rõ.



Trong xu hướng chuyển đổi số, có rất nhiều cơ quan báo chí tận dụng được nền tảng công nghệ mới gắn với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các nhà báo nên tạo ra được những hướng đi mới bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại. Tuy nhiên, việc đổi mới, sáng tạo phải được gắn với trách nhiệm của người làm báo. Đây cũng chính là thông điệp mà Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn gửi đến qua hội báo này cũng như tinh thần xuyên suốt của Đại hội Hội nhà báo Việt Nam XI.



Ông Lê Quốc Minh cũng nêu rõ trong cách làm báo hiện đại, yếu tố chuyên nghiệp vẫn luôn luôn được nhấn mạnh. Với sự cạnh tranh của mạng xã hội, báo chí càng phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình bằng cách đưa thông tin dựa trên sự thực, đưa một cách công bằng, cân bằng, đa chiều, phản ánh mọi mặt đời sống với tâm thế xây dựng. Qua đó, báo chí cũng sẽ kịp thời đưa chính sách của Đảng đến với mọi tầng lớp người đọc, với khán thính giả trong toàn quốc.





Gian hàng của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)





Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng hơn lúc nào hết, yếu tố nhân văn phải được lan tỏa trong mọi sản phẩm báo chí.



"Chúng ta đưa tin về những thành công hay bất cập, khó khăn nhưng nếu chúng ta đặt yếu tố con người lên trên hết và luôn luôn muốn mang lại hạnh phúc cho cuộc sống thì yếu tố nhân văn cần phải được nhấn mạnh thay vì chỉ nhìn ra yếu tố mặt trái, yếu tố bất cập của xã hội, nặng về tính chê bai," ông Lê Quốc Minh chia sẻ.



Thử làm MC, xuất hiện trên trang bìa...



Hưởng ứng chủ trương của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí tham gia sự kiện có sự đầu tư chỉn chu trong việc thiết kế gian hàng, mang đến một sắc thái mới mẻ cho tổng thể hội báo.



Với thông điệp “Nguồn tin chính thống, đa phương tiện,” gian hàng của Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu tới các đia biểu và khách tham quan những sản phẩm chính như: Video giới thiệu về Thông tấn xã Việt Nam, các đơn vị thông tin, các sản phẩm báo chí đa loại hình đa nền tảng; chùm ảnh về các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước và các sự kiện quốc tế qua ống kính phóng viên; phóng sự về hoạt động tác nghiệp của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc, các sự kiện nổi bật; thông tin cập nhật từ cổng thông tin điện tử Thông tấn xã Việt Nam; trưng bày những ấn phẩm đăc biệt, báo Xuân Nhâm Dần 2022, sách và gửi tặng độc giả một số sản phẩm thông tin xuất bản hàng ngày nổi bật của Thông tấn xã Việt Nam.



Gian hàng cũng trưng bày bộ sưu tập máy ảnh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trải qua các cuộc kháng chiến, các phóng viên ảnh đã có mặt khắp các chiến trường, kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thực, khốc liệt mang đến cho nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà những bức ảnh đắt giá, có tính thời sự và nghệ thuật cao.



Cũng tại gian hàng, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện game show “Đi tìm sự thật.” Thông qua những câu hỏi đố vui giúp người chơi hiểu về lịch sử ra đời và phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Luật Báo chí, quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam, các quy định sử phạt hành chính liên quan đến hoạt động báo chí...



Trong khi đó, Báo Thanh niên lại tập trung vào việc khắc họa hình ảnh của một tờ báo năng động, đnag trên đà phát triển.



Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập báo Thanh niên cho rằng Hội báo là cơ hội tốt để giới thiệu hình ảnh của báo đến công chúng đồng thời đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí giao lưu, trao đổi nghiệp vụ.



“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm để mang đến hình ảnh Báo Thanh niên năng động tự tin, đang đà phát triển,” bà chia sẻ.



Muốn bạn đọc quan tâm thì phải có sự đầu tư chỉn chu về hình thức nội dung, các sự kiện xung quanh, xác định như vậy nên lãnh đạo báo đã tổ chức nhiều hoạt động bên lề để thu hút độc giả đến tham quan gian hàng như xin chữ ông đồ, ký họa chân dung tại chỗ… Đặc biệt, gian hàng có một góc check-in thiết kế trẻ trung với logo Báo Thanh niên và hoa loa kèn của tháng Tư để độc giả chụp ảnh, trải nghiệm cảm giác xuất hiện trên trang bìa của báo.





Độc giả trải nghiệm ký họa chân dung tại gian hàng Báo Thanh niên. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)



Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus về xu thế chuyển đổi số, bà Phương Thảo cho hay Báo Thanh niên cũng rất tích cực đổi mới trong công tác quản trị tòa soạn, tạo ra sản phẩm báo chí dữ liệu, đa phương tiện, phát triển nền tảng kỹ thuật hiện đại cho phóng viên-biên tập viên và khai thác kinh tế báo chí gắn với truyền thông số. Gần đây, báo cũng đang nghiên cứu thử nghiệm dùng phát thanh viên trí tuệ nhân tạo (AI) trên các bản tin video.



Cùng nằm trong dòng chảy chuyển đổi số, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ, nổi bật là 2 nền tảng VTC Now của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và nền tảng VOV Live do Trung tâm Quảng cáo và nghiệp vụ phát thanh của VOV. Bên cạnh đó, Đài cũng phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm báo điện tử, thể hiện sinh động, rõ nét hiện đại, bản sắc riêng của VOV trong thời đại kỷ nguyên số đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ hướng tới tổ hợp truyền thông chuyên nghiệp. Những nội dung này được thể hiện rất rõ trong gian hàng của VOV.





Khu vực trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam rất đông khách tham quan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)





Ông Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội nhà báo VOV cũng cho rằng Hội báo là dịp tăng tương tác với độc giả, khán thính giả. Do đó, VOV thiết kế một sân khấu mở, thân thiện để khách tham quan “vào phòng thu” tìm hiểu về nghiệp vụ của VOV và VTC thậm chí thử tham gia dẫn một bản tin của Đài.



Cụ thể, trong 3 ngày diễn ra Hội báo, VOV có một chương trình chi tiết công phu để giới thiệu văn hóa của các dân tộc thiểu số đại diện cho 13 thứ tiếng mà Đài đang tổ chức phát sóng. Các phóng viên, biên tập viên sẽ mặc các trang phục truyền thống của các dân tộc trình diễn ngay tại khu vực gian hàng VOV.



Ngoài ra, ngày 14/4, VOV cũng tổ chức chương trình phát thanh Lunch Show của Kênh tiếng Anh 24/7, một kênh dành cho người nước ngoài ở Việt Nam để phát thanh viên người nước ngoài giao lưu với khán thính giả.





Hội Báo toàn quốc 2022 tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những đóng góp của các tổ chức, cá nhân, vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước.



Có 106 gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc lần này, gồm 49 đơn vị báo chí của trung ương và bộ ngành cùng 57 đơn vị địa phương. Hoạt động trưng bày tại Hội báo gồm 4 khu vực: Khu vực trưng bày chuyên đề gồm Gian trưng bày chuyên đề của các Liên chi hội nhà báo; Khu vực trưng bày Báo chí khối Trung ương; Khu vực trưng bày trung tâm: Trưng bày toàn cảnh báo chí 63 tỉnh thành; Khu trưng bày Khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí.



Theo Minh Thu (Vietnam+)