Hội báo toàn quốc 2022: Khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước

Hội báo toàn quốc năm 2022 đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại. Đây thực sự là một cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước.



Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

106 đơn vị báo chí tham gia trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2022

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các đơn vị đoạt giải - Ảnh: VGP/Hoàng Giang



Với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn", sau 3 ngày mở cửa đón tiếp công chúng và những người làm báo cả nước, chiều 15/4, Hội báo toàn quốc năm 2022 đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp.



Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; cùng các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo hội nhà báo các cấp, đại diện các cơ quan báo chí và công chúng báo chí cả nước.





Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trao giải B cho các đơn vị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang



Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, Hội Báo toàn quốc 2022 đã bảo đảm yếu tố an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả với nhiều hoạt động nghiệp vụ trọng tâm, thu hút sự tham gia nhiệt tình của 106 đơn vị đến từ các cấp hội trong cả nước, các liên chi hội, chi hội ở Trung ương, các lội địa phương; cơ sở đào tạo báo chí thực sự là sự kiện văn hóa-báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hằng năm.



Đặc biệt, Hội báo năm nay được tổ chức thành công trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn bình thường mới sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, đồng thời thể hiện được rõ nét tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước.





Ban Tổ chức trao giấy khen cho 18 đơn vị "Đã có đóng góp tích cực vào thành công Hội báo toàn quốc 2022" trong đó có Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hoàng Giang



Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, tại Hội báo toàn quốc 2022 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hoạt động trưng bày chuyên đề "100 năm Báo Le Paria" (Người cùng khổ)", triển lãm ảnh báo chí "Những nẻo đường xuân", diễn đàn "Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số"; tổ chức trường quay trực tiếp "Như chưa hề có cuộc chia ly" và tọa đàm "Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn", chương trình ca nhạc "Giọng hát hay người làm báo"...



Hội báo toàn quốc 2022 cũng được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội và một số địa phương, nhiều vị khách quốc tế đến xem và giao lưu với những người làm báo. Hàng nghìn lượt người xem đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo tại Hội báo, tương tác, giao lưu, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây là một nét đẹp của Hội báo toàn quốc được tổ chức từ nhiều năm nay.



Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 33 giải khuyến khích đối với giải Bìa báo Tết ấn tượng; trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích đối giải Giao diện báo điện tử ấn tượng; trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích đối với giải Chương trình Phát thanh ấn tượng; trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích đối với giải Chương trình Truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giấy khen cho 18 đơn vị "Đã có đóng góp tích cực vào thành công Hội báo toàn quốc 2022", trong đó có Cổng TTĐT Chính phủ.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (giữa) tham quan khu trưng bày của Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hoàng Giang



Tham dự Hội báo toàn quốc, Cổng TTĐT Chính phủ đã vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí và đặc biệt là đông đảo người dân, bạn đọc gần xa.



Khu trưng bày của Cổng TTĐT Chính phủ để lại ấn tượng qua thiết kế hiện đại thể hiện xu hướng chuyển đổi số, với những hình ảnh, video và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sống động, nêu bật kết quả của đơn vị trong công tác thông tin, tuyên truyền về những hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



Đặc biệt hơn, khi đến với gian trưng bày của Cổng TTĐT Chính phủ, người dân, bạn đọc chỉ cần giơ điện thoại nhận mã QR trực tiếp trên màn hình là có thể truy cập ngay lập tức tới trang Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ và tất cả các trang tin thành phần như Trang Hà Nội, Trang TPHCM, Trang Diễn đàn cạnh tranh…





Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn tham quan khu trưng bày của Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hoàng Giang



Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 16 năm qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã khẳng định là một kênh thông tin chính thống của Chính phủ trên internet, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu được thông tin của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.



Ngoài thông tin chỉ đạo, điều hành, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tọa đàm trực tuyến; chương trình "Chính phủ với người dân"; cập nhật, đăng tải nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành.



Cùng với đó, hiện nay, Cổng TTĐT Chính phủ hiện đang vận hành trang fanpage Thông tin Chính phủ với 2,9 triệu lượt theo dõi; Zalo thông tin Chính phủ với xấp xỉ 10 triệu người theo dõi…



Theo Hoàng Giang (chinhphu.vn)