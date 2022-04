Đọc sách bằng… tai

(GLO)- Với những ưu điểm như phát huy tối đa lợi thế công nghệ số và giúp nhiều đối tượng độc giả tiếp cận sách dễ dàng mà vẫn tiết kiệm thời gian, sách nói (audio book) ngày càng được ưa chuộng. Thay vì đọc, độc giả có thể lĩnh hội một cuốn sách bằng cách lắng nghe. Vì vậy, một số cá nhân tâm huyết đã chọn sách nói làm phương tiện hữu hiệu để lan tỏa văn hóa đọc.





1. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, từng là Quán quân cuộc thi Cầu Vồng 2013, sau này là gương mặt MC được yêu thích trên sóng truyền hình của VTV khi dẫn nhiều chương trình như: Cà phê sáng, Sinh ra từ làng, S Việt Nam, Chuyện của Tấm, Khỏe thật đơn giản, Người phụ nữ hạnh phúc… Ngoài vai trò MC, Xuân Quỳnh còn được biết đến như một Voice Talent (người có giọng đọc hay, tham gia vào ngành đọc quảng cáo hay lồng tiếng phim).

MC Xuân Quỳnh trong một buổi thực hiện thu âm sách nói. Ảnh nhân vật cung cấp





Cách đây hơn 1 tháng, trên kênh YouTube cá nhân, Xuân Quỳnh lần lượt giới thiệu phần thu âm 12 chủ đề đầu tiên trong tổng số 50 chủ đề của cuốn sách “Hiểu về trái tim” (nhà sư Minh Niệm). Với thời lượng 5 đến 7 phút, mỗi chủ đề như khổ đau, hạnh phúc, tình yêu, tình thương, chịu đựng, tha thứ, sòng phẳng… đã mang đến cho người nghe sự lắng dịu, thức tỉnh thông qua giọng đọc êm mượt, sâu lắng, như đang chuyện trò. “Là MC/Voice Talent và trên hết là người yêu sách, mình mong muốn dùng khả năng diễn đọc để giúp mọi người tiếp nhận những thông điệp thật gần gũi, chân thành mà giàu giá trị từ sách”-Xuân Quỳnh bày tỏ.



Kể thêm về quyết định bắt tay vào “dự án” sách nói này, MC Xuân Quỳnh cho hay: Gần đây, mình bị hấp dẫn bởi nhiều ứng dụng sách nói, kênh audio book hữu ích mà mình tranh thủ nghe hàng ngày lúc dọn nhà, trước khi đi ngủ... như một thói quen. Những cuốn sách hay truyền tải bao điều bổ ích nên mình muốn giới thiệu để ngày càng có nhiều người biết đến. “Nhưng năng lực đọc của mỗi người mỗi khác, vì thế “nghe” sách sẽ là một dạng tiếp nhận kiến thức rất hiệu quả. Vậy là mình nghĩ, nếu những người thân quen nghe giọng mình đọc sách, kể chuyện hẳn sẽ thấy như đang gần bên, như một cách gián tiếp giúp họ tiếp cận rồi ngấm dần với những giá trị từ sách”. Và chị bắt đầu từ một cuốn sách “gối đầu giường”, đó là “Hiểu về trái tim”.



Xuân Quỳnh cho biết thêm, hiện chị đã thu được kha khá và sẽ tải lên đều đặn vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên kênh YouTube cá nhân (https://www.youtube.com/channel/UC-lYeWetoIfAEsPSrIOzPFA). Dù bận rộn, chị dự định sẽ dành thời gian tiếp tục trích đọc những nội dung hữu ích từ các cuốn sách về quản trị cảm xúc, tâm lý, sức khỏe… “Chỉ mong những người thân yêu nhất của mình thêm yêu sách, chịu khó đọc hoặc nghe sách để hiểu hơn về cuộc sống, tự vượt thoát nhiều nỗi khổ, niềm đau. Cả những người chưa quen thân, nếu có duyên nghe những diễn đọc của mình cũng sẽ thấy ấm áp, bình yên và bắt đầu tìm đọc những cuốn sách đó một cách an tĩnh, thấu hiểu”-MC Xuân Quỳnh nhắn nhủ.



2. Nhắc đến một người dẫn chương trình đầy kinh nghiệm, bản lĩnh tại Phố núi, người ta nghĩ ngay đến MC Nguyễn Hoàng Nam với chất giọng vô cùng ấm áp, truyền cảm. Tại cuộc thi Én Xuân 2021 mùa đầu tiên do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tìm kiếm những MC xuất sắc tuổi trung niên, anh vinh dự trở thành Á quân 2.



Là cán bộ Thư viện tỉnh, anh Hoàng Nam luôn nỗ lực giới thiệu sách đến với độc giả bằng nhiều cách khác nhau. Trong số này có một loại hình khá mới là sách nói, rất phù hợp với giọng đọc “trời phú” của anh. Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), trên trang fanpage của Thư viện tỉnh những ngày gần đây xuất hiện nhiều clip thu âm, ghi hình MC Hoàng Nam giới thiệu đến bạn đọc thiếu nhi nội dung những cuốn truyện tranh về các nhân vật lịch sử như: Vua Duy Tân, Phan Bá Vành, Đặng Dung, Nguyễn Xí…



MC Hoàng Nam nhận định nhu cầu của độc giả đối với sách nói đang ngày càng lớn. Ảnh: Phương Duyên



Trao đổi thêm về sách nói, MC Hoàng Nam hào hứng cho hay: “Ngoài việc chuyên môn ở Thư viện tỉnh, tôi còn cộng tác thường xuyên với một số trung tâm sách nói trong cả nước. Việc tôi luôn phải chạy dealine (giới hạn thời gian hoàn thành công việc-P.V) cho thấy nhu cầu khá lớn của độc giả đối với sách nói”. Theo phân tích của MC Hoàng Nam, loại hình này phù hợp với rất nhiều đối tượng độc giả, nhất là trong cuộc sống hiện đại. Ví dụ, các bạn trẻ thường thích tìm đến không gian thư giãn ở quán cà phê, vừa nhâm nhi vừa đeo phone nghe truyện kỳ ảo hay sách hạt giống tâm hồn. Nhiều người lớn tuổi, mắt kém, gặp khó trong việc đọc sách in cũng bắt đầu xem sách nói là giải pháp thay thế để đến gần hơn với những tác phẩm của Tự Lực văn đoàn hay sách, tiểu thuyết về chiến tranh như Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)… Các phụ huynh, giáo viên mầm non thì theo dõi truyện thiếu nhi qua kênh sách nói để kể cho con và học sinh nghe. Những ai mê sách nhưng quên mang theo một cuốn bỏ túi thì vẫn có thể biến thời gian chờ đợi ở sân bay, bến xe, bệnh viện… trở nên lý thú khi được “đọc” một cuốn sách yêu thích thông qua các trang mạng uy tín. Chính vì vậy, MC Hoàng Nam nhận định sách nói sẽ ngày càng khẳng định ưu thế, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc.



Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-khẳng định: Sách nói là loại hình khá mới mà Thư viện tỉnh đang hướng tới. Tuy nhiên, do vấn đề tác quyền nên đơn vị gặp khó trong việc chuyển tải sách in thành sách nói, dù đây là hoạt động phi lợi nhuận. Do đó, hiện tại, đơn vị chỉ làm sách nói đối với thể loại truyện tranh dân gian hoặc sách đã được sự đồng ý của tác giả. “Loại hình này phù hợp với bạn đọc nhiều lứa tuổi, góp phần đa dạng các loại hình nhằm khuyến khích văn hóa đọc. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ chú tâm thực hiện bằng những cách thức phù hợp”-bà Thủy nói.



PHƯƠNG DUYÊN