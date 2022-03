Trại sáng tác văn học về hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân

(GLO)- Từ ngày 14 đến 21-3, tại tỉnh Đak Nông, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” lần thứ I-2022. Tham dự trại viết lần này có 30 nhà văn, tác giả thuộc 15 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, Gia Lai có tác giả Lê Vi Thủy-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Phát biểu tại trại sáng tác, Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bảy-Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an-nhấn mạnh: “Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài Công an nhân dân. Qua đó làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân bản lĩnh, nhân văn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo sẵn sàng hy sinh trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; khắc họa những tấm gương dũng cảm của các thế hệ cán bộ Cảnh sát nhân dân, khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.