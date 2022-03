Mái nhà chung của văn nghệ sĩ An Khê

(GLO)- Sau hơn 10 năm thành lập, Chi hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) An Khê (tỉnh Gia Lai) đã trở thành mái nhà chung để các văn nghệ sĩ khu vực phía Đông tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Nơi giao lưu học hỏi

Nhạc sĩ Trần Anh Tuấn-Chi hội trưởng Chi hội VHNT An Khê-cho biết: Tiền thân của Chi hội VHNT An Khê là Câu lạc bộ VHNT An Khê. Những năm qua, Chi hội là ngôi nhà chung để các nghệ sĩ giao lưu văn hóa văn nghệ, nhất là việc sáng tác, giới thiệu tác phẩm. Từ đó, tạo sự cộng hưởng làm cho không khí, phong trào của Chi hội ngày càng sôi nổi, hiệu quả.

“Cùng với những hoạt động thường niên như tổ chức đêm thơ nhân Ngày thơ Việt Nam, đi thực tế sáng tác, hàng năm, Chi hội còn in 1 tập thơ chung của các hội viên nhằm lan tỏa tình yêu văn thơ, tạo động lực để anh em hăng say sáng tác. Bên cạnh đó, tập thể hội viên cũng tích cực tham gia các cuộc vận động, sáng tác, gửi tác phẩm tới các cuộc thi trong nước, quốc tế và đạt thành tích cao”-ông Tuấn cho biết.

Hội viên Chi hội Văn học Nghệ thuật An Khê thường xuyên gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và sáng tác các tác phẩm. Ảnh: Ngọc Minh

Hơn 8 năm sáng tạo ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hữu Hòa (phường An Phú, thị xã An Khê) đã có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải thưởng danh giá tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Năm 2017, tác phẩm “Vác cói” của anh đã đạt huy chương vàng tại Cuộc thi tình yêu mỹ thuật số quốc tế SALON 2017 do Hiệp hội Nhiếp ảnh Ấn Độ (FiP) tổ chức. Anh chia sẻ: “Năm 2014, tôi được kết nạp vào Hội VHNT Gia Lai và sinh hoạt tại Chi hội VHNT An Khê. Qua các buổi sinh hoạt, giao lưu, tôi đã học hỏi được nhiều điều quý báu từ các chú, các anh đi trước, giúp cho nghề nghiệp, công việc tốt hơn và nâng cao tay nghề trong việc sáng tác ảnh nghệ thuật”.

Còn họa sĩ Phạm Huy Toàn-giáo viên Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Song An, thị xã An Khê) thì bày tỏ: “Tại Chi hội VHNT An Khê, tôi được giao lưu, học hỏi cùng các thế hệ đi trước như nhà thơ Quốc Thành, nhạc sĩ Anh Tuấn, nhà thơ Thanh Vân... Từ đó, tôi có thêm nguồn cảm hứng sáng tác cũng như trong giảng dạy”.

Cháy hết mình với nghệ thuật

Nâng niu tập thơ “Mưa nắng sân trường” xuất bản năm 2019 với 50 bài thơ nói về tình yêu trường lớp, thầy cô, thời áo trắng mộng mơ, nhà thơ Nguyễn Văn Thủy (A. KA Thủy, trú tại tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê) cho hay: Đây là tập thơ thứ 2 của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng có rất nhiều bài thơ in chung”.

Chi hội Văn học Nghệ thuật An Khê (thị xã An Khê) thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu tác phẩm của mình (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Anh Tuấn

Đầu năm 2022, tác phẩm “Hồi tưởng” và “Bạn thân” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Hạnh (Nhất Hạnh, tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đạt 2 huy chương vàng tại Cuộc thi Milky Way do Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với kinh nghiệm và niềm đam mê, ông đã dìu dắt, giúp đỡ nhiều nghệ sĩ trẻ. Ông bộc bạch: “Hiện tôi là Hội trưởng của Nghiệp đoàn Nhiếp ảnh An Khê. Nghiệp đoàn có 38 thành viên, trong đó có 2 thành viên là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Quốc tế, 3 người là hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh của Hội VHNT tỉnh. Những năm qua, các hội viên tích cực sáng tác và có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong nước và quốc tế”.

Nói về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, nhạc sĩ Trần Anh Tuấn thông tin: “Chi hội sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình mới, tiếp tục kết nạp hội viên mới, tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu để tạo cơ hội cho hội viên giới thiệu tác phẩm. Đồng thời, vận động hội viên tham gia các trại sáng tác do Hội VHNT tỉnh tổ chức, góp phần đưa hoạt động nghệ thuật của Chi hội ngày càng sâu rộng, hiệu quả”.