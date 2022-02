Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Hạnh đạt 2 huy chương vàng PSA

(GLO)- Tác phẩm “Hồi tưởng” và “Bạn thân” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Hạnh (Nhất Hạnh, sinh sống tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vừa đạt 2 huy chương vàng tại cuộc thi Milky Way do Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Hạnh bên những tấm huy chương vàng đạt được trong các cuộc thi. Ảnh: Ngọc Minh

Tác giả cho biết, đầu năm 2022, ông gửi hơn 10 tác phẩm ảnh nghệ thuật tham dự cuộc thi Milky Way. Kết quả, 2 tác phẩm đạt huy chương vàng và 6 tác phẩm được chọn triển lãm tại cuộc thi gồm: "Hạnh phúc cao nguyên", "Bếp ấm", "Tuổi già", "Lỡ làng", "Hồi tưởng", "Bạn thân".

Tác phẩm " Bạn thân" của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Hạnh đạt huy chương vàng PSA.

Trước đó, năm 2021, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Hạnh đã có nhiều tác phẩm đạt giả cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Trong đó có 2 tác phẩm “Quà xuân từ đất liền tặng các cháu ở đảo Sinh Tồn Trường Sa” và “Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương tiễn các chiến sĩ ra Trường Sa làm nghĩa vụ” đãđược tham gia triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Biển đảo quê hương.