Ngày thơ Việt Nam 2022: Gửi vào thơ niềm tin cuộc sống

(GLO)- Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã quyết định dừng tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu năm 2022 (vào đêm rằm tháng Giêng). Dù vậy, cũng như chủ đề của Ngày thơ năm nay là “Hãy sống và hy vọng”, những gương mặt thơ tiêu biểu của tỉnh đã gửi gắm trong con chữ niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Trao đổi cùng P.V, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai-cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, Hội đã lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Hãy sống và hy vọng” và được đông đảo hội viên chuyên ngành Văn học hưởng ứng tích cực. Theo kịch bản, trong số 20 tiết mục thơ, nhạc của chương trình, có 13 bài thơ của các tác giả tiêu biểu. “Các nhà thơ đã bám sát chủ đề bằng cái nhìn mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc và sức lay gợi. Đó là “Trăng Nguyên tiêu” (Phạm Đức Long); “Kon Chư Răng” (Thu Loan); “Đảo xa” (Hoàng Thanh Hương); “Em về phố có còn xanh” (Phan Lan Hương); “Bay trên những mùa vàng” (Đào An Duyên), “Xuân trở bước” (Ngô Thanh Vân); “Ngày phố chuyển mùa” (Lê Vi Thủy); “Cho tình em thêm xanh” (Lữ Hồng)…”-Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng nhận xét. Anh khẳng định, không tổ chức được đêm thơ là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, Hội sẽ tổ chức theo hình thức khác như có thể ghi hình và phát trong những dịp thích hợp.

Nói về “Trăng Nguyên tiêu”, nhà thơ Phạm Đức Long cho hay, bài thơ lấy cảm hứng từ tác phẩm “Nguyên tiêu” của Hồ Chủ tịch. Tác giả chia sẻ: “Đối với người Á Đông, đêm Nguyên tiêu là đêm đẹp nhất trong năm. Khi ấy, trăng sáng vô cùng, trời đất thiêng liêng. Vì vậy, đêm Nguyên tiêu năm ấy, dù đất nước đang chìm trong cảnh chiến tranh nhưng Bác Hồ vẫn rất lãng mạn, lạc quan với cái nhìn của một nhà thơ. Cái gì cũng đẹp: đất nước đẹp, tương lai đẹp và đầy hy vọng”. Đó là lý do khiến nhà thơ Phạm Đức Long bật ra những câu: “Khi đất nước còn chìm trong chiến tranh/Một khắc thôi/Đêm Nguyên tiêu/Vầng trăng chợt sáng/Như hồn thơ mộng mơ bay bổng giữa trời/Bát ngát/Mênh mang/Trên sông/Người cầm bút họa trăng/Cả dòng Nguyên tiêu ngời lên lấp lánh…”.

Một số gương mặt thơ tiêu biểu của Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai. Ảnh: Đào An Duyên

Hưởng ứng chủ đề trên, nhà thơ Ngô Thanh Vân cũng đã gác lại những tứ thơ “buồn muôn lối” đặc trưng để chạm vào những nét tươi vui trong cái la đà của tình xuân, của đất trời: “Cụng ly cạn chén rượu tiên/Cho say. Say trọn một miền gió mây/Lộc vừa bung nở chốn này/Nghe xuân trở bước tháng ngày bung biêng” (Xuân trở bước). Đây là bài thơ chị viết trong những ngày cuối đông, đầu xuân và đã được đăng tải trên báo Gia Lai đầu năm 2022. Chị trải lòng: “Mùa xuân được mặc định là mùa sum họp, mùa đoàn viên, mùa của yêu thương, hy vọng. Vì vậy, tôi cố tình mượn hình ảnh thơ để thể hiện khát khao hạnh phúc của con người. Một khát khao rất đỗi bình thường, nhưng phải bằng những rung động chân thành và phải phấn đấu-đôi khi cả cuộc đời-mới chạm tay đến được. Đó là cuộc sống. Và ai cũng có quyền hy vọng vào ngày mai... Với chủ đề “Sống và hy vọng”, tôi muốn được góp chút niềm tin vào những điều giản dị trong cuộc sống để mang đến cho độc giả những cảm nhận chân thành, ấm áp, tươi vui”.

Trong khi đó, nhà thơ Đào An Duyên không giấu niềm hứng khởi: “Tôi cực kỳ thích chủ đề “Hãy sống và hy vọng” của Ngày thơ Việt Nam. Bởi nếu không có niềm hy vọng ở cuộc đời này, có lẽ chúng ta đã không thể sống tốt đẹp cho đến hôm nay”. Từ niềm tin mạnh mẽ ấy, chị đã viết những câu đầy tâm cảm: “Tháng Chạp cạn mình nốt những niềm riêng/Con như hạt giống mẹ nâng niu trên gác bếp/Những hạt mẩy chìm sâu trong bùn ruộng/Nảy mầm biêng biếc nâng con bay trên những mùa vàng…”. Đào An Duyên cũng hào hứng cho hay, bài thơ trên nằm trong chùm tác phẩm của chị gửi tham gia cuộc thi thơ online “Sống và hy vọng” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 (Đài Tiếng nói Việt Nam) và Diễn đàn văn chương Quán Chiêu Văn tổ chức, hiện đã lọt vào vòng chung khảo.

Xem đêm thơ Nguyên tiêu hàng năm là cuộc hạnh ngộ đáng mong chờ, nhà thơ Lữ Hồng bày tỏ: “Lời thơ vốn đã gần gũi với đời sống thường nhật, nay lại được cất lên giữa đêm rằm tháng Giêng thì không còn gì nhân văn hơn. Tôi cũng đã chuẩn bị một bài thơ để chia vui cùng với anh chị em bạn bè. Bài thơ mang tựa đề “Cho tình em thêm xanh”: “Bất chợt mùa xuân, bất chợt anh về/Vẫn lãng đãng chút sương giăng mờ phố/Cao nguyên đã bao mùa trắng gió/Cứ chếnh choáng lòng chẳng hiểu vì đâu…”.

Lữ Hồng chia sẻ thêm: “Đó là một chút tình thương mến dành cho đất và người Tây Nguyên trong mùa xuân này. Tiếc là chương trình phải dừng lại do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Chúng tôi hy vọng những điều tốt lành nhất sẽ đến với quê hương mình trong năm để những người yêu thơ sẽ có được một đêm thơ Nguyên tiêu vẹn tròn, đong đầy cảm xúc”.