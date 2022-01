Tối 30-1, Trung tâm Văn hóa quận 5 tưng bừng tổ chức lễ khai mạc Hội Đèn hoa Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự lễ khai mạc có đại diện các sở, ban ngành thành phố, lãnh đạo quận 5 và đông đảo người dân trên địa bàn quận 5 và các quận lân cận.





Trải qua một năm nhiều khó khăn, người dân thành phố đang từng bước trở lại nhịp sống đời thường, cùng háo hức đón chào xuân mới - năm 2022 với nhiều thách thức và những cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn. Chào đón một cái tết thật đặc biệt, nhà nhà người người đều mong muốn có được những ngày tết đầu năm yên bình, may mắn, hạnh phúc, an vui bên người thân, gia đình.



Với ý nghĩa đó, Hội Đèn hoa được Trung tâm Văn hóa quận 5 đầu tư thực hiện, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, ca múa nhạc chào xuân, mừng Xuân mừng Đảng, hướng đến lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, biểu diễn lân sư rồng, trình diễn võ thuật, triển lãm mỹ thuật, thư pháp, cho chữ đầu năm… phục vụ miễn phí người dân đến du xuân. Đặc biệt, triển lãm mỹ thuật trưng bày 38 bức tranh đẹp và 8 bức thư pháp độc đáo do các nhà thư pháp là hội viên CLB Mỹ thuật Trung tâm Văn hóa quận 5 thực hiện.



Hội Đèn hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tiếp tục diễn ra vào các tối 1, 2 và 3-2-2022 tại Trung tâm Văn hóa quận 5.



Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Hội Đèn hoa Xuân Nhâm Dần 2022:





Màn trình diễn múa trống khai hội mang đậm vẻ đẹp văn hóa truyền thống

Tiết mục ca nhạc mừng Xuân, mừng Đảng tươi vui

Màn biểu diễn võ thuật sôi động

Tiết mục múa lân chúc phúc đặc sắc

Trẻ em thích thú vui đùa với các chú lân

Khách tham quan thưởng thức tranh tại Triển lãm mỹ thuật mừng xuân mới

Khu vực tặng chữ thu hút sự quan tâm của nhiều người đến vui chơi tại Trung tâm Văn hóa quận 5.



Theo THÚY BÌNH (SGGPO)