Tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Ban Tổ chức trao cho tác giả đoạt giải Đặc biệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Ngày 15/12, Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho hay giải báo chí là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với ngành dân số, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về dân số trong giai đoạn mới.



Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức giải báo chí đã nhận được 608 tác phẩm đủ điều kiện dự giải, trong đó báo in có 293 tác phẩm, báo điện tử có 315 tác phẩm.



Các tác phẩm được chọn vào sơ khảo, chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu phản ánh trung thực, sáng tạo các kết quả, thành tựu của công tác dân số trong 60 năm qua và những khó khăn trong giai đoạn tới.



Các tác phẩm đã phản ánh việc củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ các cơ quan dân số các cấp; Phản ánh thực trạng mức sinh cao, mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng…



Có những tác phẩm viết xúc động, sáng tạo và thu hút, chạm đến trái tim người đọc. Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh những vấn đề nóng của xã hội mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền cao, tính giáo dục lớn, thể hiện những bức tranh rõ nét của các góc nhỏ nơi vùng sâu vùng xa. Đó còn có những câu chuyện tảo hôn đến những tác phẩm phản ánh những chính sách lớn mang tầm chiến lược về công tác dân số trong thời gian tới.



Hội đồng chung khảo đã chấm và lựa chọn trao nhiều giải cá nhân và giải tập thể và các giải mở rộng. Cụ thể: Giải cá nhân: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích.



Giải tập thể: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích.



Giải Đặc biệt cá nhân thuộc về nhóm tác giả: Hoàng Nguyên, Hồng Diễm - Báo Hậu Giang với loạt 3 bài: “Từ dân số vàng sang dân số già - Đáng lo.”



Giải Đặc biệt tập thể được Ban Tổ chức giải trao cho Chi Cục dân số-kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng.



Ban Tổ chức trao 2 giải A cá nhân và tập thể cho: tác phẩm loạt 3 bài “Hệ lụy tảo hôn và cuộc chiến chưa có hồi kết” của tác giả Nguyễn Viết Lam - Báo Biên phòng và tác phẩm loạt 5 kỳ: “Bức tử thai nhi” của nhóm tác giả Báo Lao động.



Ông Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế) nhấn mạnh Tổng cục Dân số luôn đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về công tác dân số. Báo chí không chỉ đống vai trò là nguồn thông tin phản ánh mà còn là “bộ lọc” thông tin, kiến giải những vấn đề mang tính bản chất từ hiện tượng xã hội để đảm bảo thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân số.



Theo ông Hoàng, giải báo chí là một hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành dân số. Giải báo chí với mục tiêu động viên kịp thời và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giải có tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số ở trung ương và địa phương đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng.

