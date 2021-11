Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ I/2021 tại Ninh Bình; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” tại Thư viện tỉnh Ninh Bình, từ ngày 26/11 - 3/12/2021.





“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ I/2021 tại Ninh Bình góp phần làm phong phú cho hoạt động của năm Du lịch quốc gia tại Ninh Bình 2021; bước đầu xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh.





Hoàng hôn trên thềm lục địa Việt Nam - Nhà giàn DK1. (Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm)



Cuộc triển lãm tập hợp những bộ ảnh đẹp, phong phú về đất nước Việt Nam từ các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới; tạo sự gắn kết, quan tâm của các nhiếp ảnh gia, người yêu nhiếp ảnh và công chúng trong, ngoài nước tới sự kiện này. Đây là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế và Việt Nam giao lưu, giới thiệu thành quả sáng tạo.



Đến hết ngày 20/8/2021, Ban Tổ chức đã nhận được 1.567 tác phẩm của 98 tác giả từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gửi về tham dự (Pháp, Canada, Nga, Úc, Singapore, Philippin, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Trung Quốc, Campuchia, Ý, Thái Lan, Đài Loan - Trung Quốc, Nam Phi, Braxin, Belarus, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam). Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập đã chọn ra được 177 tác phẩm của 93 tác giả để trưng bày triển lãm.



Tỉnh Quảng Ngãi có 5 nhiếp ảnh gia được chọn 12 tác phẩm, trong đó, Nguyễn Đăng Lâm với 2 tác phẩm: Nghề làm nón làng Chuông - Hà Nội; Hoàng hôn trên thềm lục địa Việt Nam - Nhà giàn DK1; Bùi Thanh Trung 2 tác phẩm: Lễ hội đua thuyền Tứ Linh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề đường phèn truyền thống Quảng Ngãi; Đoàn Vương Quốc 4 tác phẩm: Chiếc cầu phao; Hồ Nước Trong; Quê nhà; Biểu đồ; Nguyễn Hữu Thư 2 tác phẩm: Khúc sông quê; Tiếng ốc u trên đảo Lý Sơn; và Trần Đức Chí Kiên 2 tác phẩm: Đua thuyền Tứ Linh, huyện Lý Sơn; Mùa Rong Mơ.



Do tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp, lịch trình dự kiến của triển lãm đã có sự điều chỉnh so với nội dung đã thông báo tại Thư mời tham gia triển lãm trước đây. Triển lãm sẽ được tổ chức trưng bày tại Thư viện tỉnh Ninh Bình từ ngày 26/11 - 3/12/2021 và tại website của Ban Tổ chức: ape.gov.vn từ ngày 03/12/2021.



Sau đây là một số ảnh tiêu biểu của các Nhiếp ảnh gia Quảng Ngãi:



Hồ Nước Trong. (Ảnh: Đoàn Quốc Vương)

Mùa rong mơ. (Ảnh: Trần Đức Chí Kiên)





Nghề đường phèn truyền thống ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Bùi Thanh Trung)

Khúc sông quê. (Ảnh: Nguyễn Hữu Thư)

Biểu đồ. (Ảnh: Đoàn Quốc Vương)

Nghề làm nón làng Chuông - Hà Nội. (Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm)



Theo ĐĂNG LÂM (baoquangngai)