Đọc "Thức dậy muốn đi làm": Bỏ túi kỹ năng làm chủ cảm xúc nơi công sở

Liz Fosslien là một nhà tư vấn thiết kế và tiếp thị. Gần đây nhất, cô hoạt động với vai trò giám đốc sáng tạo cho Parliament, một công ty kết nối cho sự hợp tác giữa các nhà điều hành, các chủ doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 với các tác giả hàng đầu về sách kinh doanh. Liz cũng là một họa sĩ minh họa và là người vẽ biểu đồ phân tích với các dự án cá nhân được đánh giá cao bởi các tờ The Economist, NPR, The Financial Times.



Mollie West Duffy là một nhà thiết kế tổ chức tại Công ty phát kiến toàn cầu IDEO. Trước đó, Mollie từng là trợ lý nghiên cứu cho Nitin Nohria, chủ nhiệm khoa của Trường Kinh doanh Harvard và cho Michael E. Porter, giáo sư, nhà chiến lược danh tiếng.



Cô viết bài cho các tạp chí Fast Company, Quartz, Stanford Social Innovation Review, trang web của Quiet Revolution và các kênh điện tử khác. Cô có bằng cử nhân chuyên ngành Hành vi Tổ chức tại Trường ĐH Brown và bằng thạc sĩ Mỹ thuật (Master of Fine Arts - MFA) ngành thiết kế tại Trường Thiết kế Parsons. Mollie giảng dạy ở Trường Stanford và Parson