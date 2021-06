Công bố tác phẩm đoạt giải đặc biệt Giải báo chí Quốc gia năm 2020

Trong số 150 tác phẩm vào chung khảo, tác phẩm Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình đã được Hội đồng Giải báo chí Quốc gia chấm giải đặc biệt.



Lần đầu tiên có tác phẩm đoạt giải Đặc biệt Giải báo chí Quốc gia

Ông Hồ Quang Lợi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ



Chiều 15.6, tại Hà Nội, Hội đồng giải báo chí Quốc gia tổ chức họp báo về Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia Hồ Quang Lợi; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Trần Bá Dung chủ trì buổi họp báo.



Thông tin tại buổi họp báo, ông Hồ Quang Lợi cho biết, Giải báo chí quốc gia hằng năm là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất hằng năm. Hội đồng Chung khảo Giải năm nay đã chấm 150 tác phẩm thuộc 11 loại giải báo chí, được lựa chọn từ 1.823 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định.



Theo ông Lợi, Giải năm nay có 114 đơn vị cấp hội và 190 tác giả không phải là hội viên (cộng tác viên), tham dự 11 loại giải; trong đó có 51 đơn vị Liên chi hội và Chi hội trực thuộc. Đặc biệt, năm nay có 63/63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố tham dự. Điều này cho thấy các cấp Hội và hội viên trong cả nước đã ngày càng thật sự quan tâm đến Giải báo chí quốc gia.



Báo chí năm 2020 tiếp tục tham gia rất tích cực và hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là sai phạm trong công tác quản lý đất đai; Xử lí cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, bất cập trong giáo dục; nạn xã hội đen, tội phạm hoành hành, các loại tội phạm mới, nạn xâm hại trẻ em, vấn đề phòng chống thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ chế quản lý kinh tế.



Hội đồng Giải tiếp tục có cơ chế riêng đối với ảnh báo chí (tác giả gửi thẳng tác phẩm về Hội đồng Giải, không qua tuyển chọn ở cơ sở). Tuy nhiên, số tác giả và số lượng tác phẩm ảnh báo chí năm nay cũng vẫn chỉ đạt hơn 100 tác phẩm.





Buổi họp báo chiều 15.6.





Đánh giá chung của Hội đồng Giải cho rằng, các tác phẩm dự Giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, giảm dần sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Nhiều bài có tính phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng, được dư luận quan tâm.



Nhiều tác phẩm truyền hình là bức tranh bao quát về mọi mặt của đất nước năm 2020, phong phú nội dung, đề tài, chất liệu sinh động, hình ảnh ấn tượng. Đề tài, kĩ thuật biên tập, quay phim đều tốt hơn so với năm ngoái. Tác phẩm Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình của báo Nhân Dân là một tác phẩm đặc biệt về nội dung và hình thức thể hiện, có số liệu chưa từng công bố, Hội đồng chung khảo đề nghị trao giải đặc biệt.



Quá trình chấm chung khảo được thực hiện đúng Điều lệ Giải và quy chế làm việc, thể thức bỏ phiếu của Hội đồng Giải. Trong số 150 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã chọn được: 1 giải đặc biệt, 9 Giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích.



Về giải đặc biệt, ông Lợi cho biết, tác phẩm Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình của Báo Nhân Dân đoạt giải đặc biệt. Đây là tác phẩm được chuẩn bị công phu, chất lượng và mất khoảng 4 năm thực hiện.



Do điều kiện vị dịch bệnh COVID-19, năm nay Lễ tổng kết và trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 không trao vào ngày 21.6 như hàng năm và sẽ được tổ chức trọng thể vào dịp Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.



https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/cong-bo-tac-pham-doat-giai-dac-biet-giai-bao-chi-quoc-gia-nam-2020-920746.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)