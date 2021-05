"Chiếc dép bị thất lạc" - cuốn sách nhỏ bé dành cho thiếu nhi

Chào hè 2021, NXB Kim Đồng vừa hoàn thành và mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi ấn phẩm song ngữ Việt - Anh “Chiếc dép thất lạc - The lost sandal” của hai tác giả nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam Geralda De Vos (Bỉ) và họa sĩ Sofia Holt (Thụy Điển).





“Chiếc dép thất lạc - The lost sandal” là một cuốn sách tranh đặc biệt của các tác giả nước ngoài viết về trẻ em Việt Nam.



“Chiếc dép thất lạc- The lost sandal” kể về cô bé Việt Nam tên Linh. Một hôm, do ngủ quên trên đường về nhà, Linh vô tình đánh rơi một chiếc dép ưa thích của mình, chiếc dép nhựa màu hồng có hình chú lợn ủn ỉn. Linh quyết định sẽ tìm lại chiếc dép của mình bất kể việc được bố mẹ sẵn lòng mua cho em đối dép mới.



Linh vẽ tấm áp phích dán ở cửa hàng tạp hóa, viết các bức thư gửi đến mọi người trong khu vực chiếc dép bị đánh rơi… Thư đi, Linh nhận lại từ mọi người sự quan tâm người cho dép, người cho tiền, người cho lời chúc…



Và rồi “Cô Tiên Dép Rớt” xuất hiện. Cô tiên ấy khác hẳn cô tiên trong các câu chuyện cổ tích, cô không bay trên chiếc chổi thần kỳ, cô đi trên một chiếc xe đạp cũ. “Cô Tiên Dép Rớt” không có quyền năng phép thuật nào, nhưng cô ấy vẫn là một cô tiên tuyệt vời của Linh.





“Chiếc dép thất lạc- The lost sandal” với lượng từ vựng tiếng Anh không nhiều, văn phong trong sáng, giản dị sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho các bạn học và đọc tiếng Anh thông qua câu chuyện hiện đại về Việt Nam



“Chiếc dép thất lạc- The lost sandal” đem đến bài học nhân văn về việc hãy yêu quý, trân trọng đồ vật của bạn, hãy biết chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tác giả còn ý nhị nhắn nhủ với bạn đọc nhỏ tuổi chỉ một hành động nhỏ như nhặt và trả lại chiếc dép, bạn sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho người mất vừa bớt một chất thải nhựa ra môi trường sống.



Tác giả Geralda đến Việt Nam vào năm 2017. Cô tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội đặc biệt là bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa, tái chế đồ vật, khuyến khích lối sống tử tế thông qua việc nhặt và trả đồ thất lạc cho mọi người.



Geralda đã bắt đầu nhặt những đôi dép thất lạc trên đường phố. Cô xếp tất cả chúng lên yên sau xe đạp và bắt đầu hình dung ra một người chuyên nhặt nhạnh dép. Linh, “Cô Tiên Dép Rớt” và cuốn sách “Chiếc dép thất lạc- The lost sandal” đã ra đời như thế. Một câu chuyện đẹp về sự tử tế, tử tế giữa những con người và tử tế với môi trường sống được Geralda kể một cách giản dị không lên gân, vô cùng thông minh và hài hước.



Dù không biết đọc và viết tiếng Việt, nhưng Sofia vẫn kỳ công “vẽ tiếng Việt” cho những tấm áp phích, những lá thư trong cuốn sách.



Cùng với lời kể của Geralda De Vos, phần minh họa của họa sĩ Sofia Holt đem đến sự tươi trẻ, nhịp điệu rộn ràng, thanh bình cho “Chiếc dép thất lạc- The lost sandal”.



Đó là cái nhìn của những người dấn thân sống thực sự trên mảnh đất này, nhìn cuộc sống xung quanh bằng cái nhìn trìu mến chứ không tìm sự dị biệt của những nền văn hóa khác, đất nước khác.



Họa sĩ Sofia lớn lên ở Thụy Điển. Cha cô vẽ tranh, còn mẹ cô làm gốm. Cô đến Sài Gòn vào năm 2014 và làm công việc thiết kế các sản phẩm nội thất và đồ dùng hữu ích tại đây. Hiện cô đang thiết kế thời trang, đồ nội thất, vẽ tranh minh họa và góp thêm ý tưởng về một thế giới hạnh phúc và bền vững hơn.

