Gia Lai: Trao giải hội thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam"

(GLO)- Chiều 29-4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam".





Các em học sinh tham quan tranh đạt giải. Ảnh: Phan Lài

Cuộc thi được triển khai từ ngày 26-3 đến ngày 23-4. Các thí sinh vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, có thể lựa chọn các nội dung: thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; học tập, rèn luyện chăm ngoan; đoàn kết giúp đỡ bạn vượt khó; gương người tốt-việc tốt; chăm sóc sức khỏe; giữ gìn vệ sinh môi trường; những việc làm cụ thể của thiếu nhi trong tuyên truyền, phòng-chống dịch Covid-19… để thể hiện tác phẩm.



Ban tổ chức đã nhận được 3.008 bài dự thi của 44/48 trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP.Pleiku. Kết quả, ở khối THCS, Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 4 giải B, 4 giải C, 12 giải khuyến khích cho các thí sinh. Ở khối tiểu học, Ban tổ chức trao 6 giải B (không có giải A), 10 giải C, 29 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và nhiều bài thi chất lượng nhất.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang-Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh trao giải ho các thí sinh khối tiểu học. Ảnh: Phan Lài



Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4). Qua đó, giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước; khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, phát huy khả năng tư duy sáng tạo, nghệ thuật hội họa của các em học sinh.



PHAN LÀI