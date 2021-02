Việt Nam giành Huy chương vàng ảnh quốc tế tại Ấn Độ

Tác giả Vũ Mạnh Cường của Việt Nam với tác phẩm "Vân núi 5" đã được trao Huy chương vàng FIP chủ đề "Du lịch" trong Cuộc thi ảnh quốc tế Shadow lần thứ tư năm 2021 do Worlds of Shadow tổ chức.



Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải vàng cuộc thi ảnh quốc tế TIFA







Cuộc thi ảnh quốc tế Shadow lần thứ tư năm 2021 do Worlds of Shadow tổ chức và được sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh Ấn Độ (FIP) và Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP).



Cuộc thi gồm bốn chủ đề: "Tự do màu", "Tự do đơn sắc", "Thiên nhiên", "Du lịch" đã thu hút đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh khắp thế giới như Anh, Pháp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc,... và nước chủ nhà Ấn Độ gửi tác phẩm dự thi. Mỗi nội dung Ban tổ chức sẽ trao giải vàng của FIAP và FIP và nhiều giải thưởng khác.



Tác giả Vũ Mạnh Cường của Việt Nam với tác phẩm "Vân núi 5" đã được trao Huy chương vàng FIP chủ đề "Du lịch".



Cùng ở chủ đề Du lịch, Giải thưởng lớn nhất (FIAP gold) thuộc về tác phẩm: Mưa ở Venice của tác giả người Anh Siviter Peter.



Tác giả Nguyễn Hữu Dũng với tác phẩm "Bến đò mùa Covid" cũng nhận Bằng danh dự ở chủ đề "Du lịch".



Ngoài ra, một số nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam như Đỗ Hiếu Liêm, Đỗ Trọng Hoài Ân, Nguyễn Hữu Dũng, Tô Hoàng Vũ, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Xuân Tuyến, Phí Thị Thu Hà, Nguyễn Trang Kim Cương, Nguyễn Phục Anh… có tác phẩm được chọn tham gia triển lãm vào ngày 24 và 25-4 tới.



Theo MINH GIANG (NDĐT)