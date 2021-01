Triển lãm "Nghiệp" của Ngô Thanh Hùng: Độc đáo với hình tượng con trâu

Với chủ đề “Nghiệp”, gồm 30 tác phẩm sơn dầu và acrylic, họa sỹ Ngô Thanh Hùng giới thiệu đến công chúng Đà Nẵng nhiều góc nhìn thú vị với hình tượng chú trâu-con giáp của năm Tân Sửu.



Chào đón năm mới Tân Sửu 2021, chiều 21/1, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật trâu - con giáp của năm Tân Sửu 2021.



Với chủ đề “Nghiệp,” triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 30 tác phẩm tranh vẽ bằng chất liệu sơn dầu và acrylic của họa sỹ Ngô Thanh Hùng (Đà Nẵng).



Các tác phẩm vẽ về hình tượng con trâu trong văn hóa người Việt gắn liền với sự cần cù, chăm chỉ, thông minh, khỏe mạnh, hùng dũng với sự pha quyện màu sắc tươi mới, kỹ thuật vẽ độc, lạ đã được họa sỹ Ngô Thanh Hùng đưa vào trong các tác phẩm để các bức tranh trở nên sống động.



Đặc biệt, các tác phẩm tranh vẽ về đề tài chọi trâu - một trong những lễ hội văn hóa lớn của vùng đồng bằng Bắc Bộ đã lôi cuốn người xem tại triển lãm.



Loạt tác phẩm này thể hiện những hình ảnh mạnh mẽ của sự đối kháng, sự va đập dữ dội của cuộc đối đầu của những con trâu trong các trận đấu với những cặp sừng sắc nhọn cong vút, linh hoạt, con mắt rực lửa, khối cơ bắp cuồn cuộn, biểu hiện một nguồn năng lượng mạnh mẽ thoát ra từ bên trong.



“Con trâu là đầu cơ nghiệp” từ lâu đã là một hình ảnh thân quen, gắn bó từ bao đời nay với người nông dân Việt Nam, là biểu tượng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước của khu vực Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng.



Con trâu là con giáp đứng thứ 2 trong 12 con giáp, là con vật hiền lành, chăm chỉ, có sức khỏe. Theo quan niệm dân gian, trâu là loài vật có sức mạnh dẻo dai giúp đỡ con người những công việc nặng nhọc trong lao động sản xuất nông nghiệp như cày bừa, đạp lúa, kéo lúa...



Trâu còn gắn liền với nhiều lễ hội văn hóa lớn như Lễ Tịch Điền, lễ hội đua trâu, lễ hội chọi trâu…



Họa sỹ Ngô Thanh Hùng chia sẻ, chủ đề triển lãm “Nghiệp” không mang tính chất, ý nghĩa nặng nề, chính là hình ảnh con trâu trong văn hóa dân gian Việt Nam qua bài ca dao: “Trâu ơi ta bảo trâu này/Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta/ Cấy cày vốn nghiệp nông gia…”



Các tác phẩm muốn nói lên một nét đẹp văn hóa dân gian của người Việt gắn với hình tượng con trâu cần được duy trì, bảo tồn, phát triển trong tương lai, đồng thời từng bước có thể làm giảm đi một số nghi lễ mang tính bạo lực, phản cảm, không còn phù hợp như hiến tế thông qua việc đâm giết trâu trực tiếp.



Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh cho biết, triển lãm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, du khách trước thềm đón năm mới Tân Sửu 2021. Đây còn là dịp để người dân, du khách tìm hiểu rõ hơn về con trâu trong văn hóa của người Việt Nam.



Các tác phẩm trưng bày còn mang ý nghĩa cầu mong cho mọi người trong một năm mới mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, mọi người trong gia đình khỏe mạnh, an vui; đặc biệt là ý nghĩa về tâm linh, xua đi mọi điều xấu, đem lại sự may mắn cho một năm mới tài khí dồi dào, thuận lợi, may mắn trong mọi việc...



Họa sỹ Ngô Thanh Hùng (sinh năm 1982) đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.



Ngô Thanh Hùng đã tham gia hơn 20 cuộc triển lãm mỹ thuật nhóm tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và Triển lãm mỹ thuật các nước khu vực tiểu vùng sông Mekong tại Thái Lan lần thứ I, II, III.



Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

