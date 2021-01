Tọa đàm, triển lãm dịp ra mắt thêm 4 tác phẩm Việt Nam danh tác

Từ năm 2014 đến nay, bộ sách Việt Nam danh tác (của Nhã Nam) đã giới thiệu 44 tác phẩm văn xuôi và thơ kinh điển của 27 tác giả giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20, được in lại dựa trên những ấn bản toàn vẹn nhất, thường là bản gốc hoặc gần với bản gốc nhất. Bộ sách có định dạng riêng, trang trọng; đặc biệt bìa sách được thiết kế mới, độc quyền.









Bốn tác phẩm tiếp theo (ảnh) trong bộ Việt Nam danh tác gồm: hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng (ấn bản này được thực hiện theo bản in Những ngày thơ ấu của NXB Đời Nay năm 1940, chỉ sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay; ảnh minh họa được lấy lại trong các truyện của Nguyên Hồng đã đăng trên Báo Ngày Nay), tiểu thuyết Lạnh lùng của Nhất Linh (được thực hiện theo bản in Lạnh lùng của NXB Đời Nay in năm 1940; tranh minh họa do chính Nhất Linh vẽ), tiểu thuyết Gánh hàng hoa của Khái Hưng - Nhất Linh (được thực hiện theo bản in Gánh hàng hoa của NXB Đời Nay in năm 1934; tranh minh họa do Đông Sơn, tức Nhất Linh vẽ), tập truyện ngắn Sợi tóc của Thạch Lam (được thực hiện theo bản in Sợi tóc của NXB Đời Nay in năm 1942; ảnh minh họa được lấy từ các truyện ngắn của Thạch Lam đăng trên Báo Ngày Nay).



Nhân dịp này, Nhã Nam cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân, tiến sĩ văn học Mai Anh Tuấn, biên tập viên Đào Lê Tiến Sỹ - người phụ trách biên tập bộ sách Việt Nam danh tác, diễn ra lúc 18 giờ ngày 15.1 tại Thư viện Viện Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.



Ngoài ra, còn có triển lãm trưng bày tranh bìa 12 tác phẩm cả cũ và mới tại tầng lửng Viện Pháp tại Hà Nội, diễn ra từ 15 - 30.1. Mỗi tác phẩm đều có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.



Theo Thiên Anh (Thanh Niên)