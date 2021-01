Tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Đây là yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn gửi các địa phương về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong bối cảnh mùa lễ hội đang đến gần.



"An toàn Covid-19": Phòng ngừa dịch bệnh trong trường học

Nếu dịch bệnh bùng phát, sẽ tạm dừng tổ chức lễ hội



Công văn số 5050/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nêu rõ: Để tiếp tục quán triệt nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy trình phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành; Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; bảo tàng, ban quản lý di tích danh lam thắng cảnh; các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới, Ban tổ chức lễ hội áp dụng quy trình phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



Bộ cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hằng ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9-11-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia.



Bộ đề nghị các địa phương tổ chức các phương án về bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động, khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, khách tham quan bảo tàng và các di sản văn hóa, người tham gia lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh… cho nhân dân tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, sẽ tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.



Công văn cũng đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi công cộng; tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tham gia lễ hội theo hướng dẫn của ngành y tế.



Các địa phương cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước tại các địa phương.



Công văn cũng nêu rõ, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 29-1-2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.





