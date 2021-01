Bộ Thông tin-Truyền thông rút giấy phép hoạt động 5 cơ quan báo chí

Thực hiện quy hoạch báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định rút giấy phép hoạt động của 5 cơ quan báo chí thuộc ngành công an.



Năm 2020, cả nước giảm 71 cơ quan báo chí

Trụ sở báo An ninh Thủ đô tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)



Theo quyết định mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, 5 cơ quan báo chí thuộc ngành công an gồm báo An ninh Thủ đô, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đà Nẵng, An ninh Hải Phòng, Công an Nghệ An sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Quyết định do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3.



Theo đó, báo An ninh Thủ đô (cơ quan ngôn luận của Công an Thành phố Hà Nội, số báo đầu tiên phát hành ngày 15-8-1976) sẽ sáp nhập về báo Công an nhân dân theo quy hoạch báo chí.



Cùng với việc thu hồi giấy phép hoạt động của 5 cơ quan báo chí trên, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với báo Công an nhân dân với ấn phẩm chính ra 7 kỳ/tuần.



Ngoài ra, còn có ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới tuần 2 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới tháng 2 kỳ/tháng, ấn phẩm Chuyên đề Văn nghệ Công an 1 kỳ/tuần, ấn phẩm chuyên đề An ninh Thủ đô 7 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh 6 kỳ/tuần.



Loại hình điện tử sẽ có tên gọi Báo điện tử Công an nhân dân với tên miền cand.vn, cand.com.vn.



Giấy phép hoạt động báo chí in của báo Công an nhân dân cũng có hiệu lực từ ngày 1/3.



Trước đó, theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Báo Công an nhân dân và 4 cơ quan báo chí khác gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân sẽ thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo Minh Thu (Vietnam+)