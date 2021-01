Bình Định: Quảng bá giá trị nghệ thuật của cây mai vàng

Hội thi năm nay quy tụ 3.000 cây mai của các nghệ nhân ở các làng mai của thị xã An Nhơn đến trưng bày, trong số này, có 500 tác phẩm tham gia dự thi với 2 thể loại mai truyền thống và mai bonsai.



Xác lập kỷ lục cây sanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam

Những chậu mai trưng bày tại Hội thi thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)



Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức Hội thi “Mai vàng An Nhơn” Xuân Tân Sửu 2021. Đây là lần thứ hai hội thi dành cho loại hoa Xuân này được tổ chức tại thị xã An Nhơn, nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng của miền Trung, thu hút hàng trăm nghệ nhân, nhà vườn cùng hàng trăm cây hoa mai cảnh tham dự, đua dáng.



Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thị xã An Nhơn cho biết, Hội thi năm nay quy tụ 3.000 cây mai của các nghệ nhân ở các làng mai của thị xã An Nhơn đến trưng bày. Trong số này, có 500 tác phẩm tham gia dự thi với 2 thể loại mai truyền thống và mai bonsai.



Nhiều nghệ nhân mang tới hội thi các chậu mai có niên đại đến vài chục năm tuổi. Nhiều cây mai đại thụ có chiều cao hơn 2 mét, đặc biệt các tác phẩm mai bonsai có nhiều dáng thế độc đáo, lạ mắt và có nhiều giống hoa mai quý hiếm.



Bên cạnh đó, tại “thủ phủ” mai vàng miền Trung còn diễn ra phần thi thố tài tay nghề giữa các nghệ nhân trong vùng.



Theo ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, Hội thi được tổ chức với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa giá trị nghệ thuật, ý nghĩa cây mai vàng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.



Đồng thời, tạo điều kiện cho các nghệ nhân ở các làng mai cùng nhau tranh tài, sáng tạo ra các tác phẩm mai cảnh có giá trị nghệ thuật cho công chúng thưởng thức; là dịp để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trồng và cách chăm sóc cây mai cảnh để nâng cao giá trị cây mai vàng An Nhơn.



Hiện toàn thị xã An Nhơn có khoảng 3.000 hộ trồng mai, với tổng diện tích khoảng 200ha, tập trung ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong. Từ một thú chơi tao nhã trong dịp Tết, nhiều hộ dân đã nâng lên thành một nghề chuyên nghiệp và mang lại sinh kế ổn định cho nhiều gia đình, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.



Nhãn hiệu mai vàng Nhơn An đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận vào năm 2012.

Theo Nguyên Linh (TTXVN/Vietnam+)