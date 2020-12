Tiểu thuyết của cựu nhà báo giành giải văn học cao quý nhất nước Pháp

Chủ tịch Ban giám khảo Prix Goncourt 2020 đánh giá cuốn tiểu thuyết "L'Anomalie" có góc nhìn điện ảnh thực sự, đồng thời bày tỏ hy vọng tác phẩm sẽ được chuyển thể màn ảnh rộng.





Nhà văn Herve Le Tellier cùng tác phẩm 'L'Anomalie.' (Nguồn: Reuters)



Một câu chuyện gay cấn thuộc trường phái vị lai về cuộc sống kép của những hành khách trên chuyến bay từ Paris (Pháp) đến New York (Mỹ) đã giành được giải thưởng Prix Goncourt - giải thưởng văn học cao quý nhất nước Pháp.



Đó là tác phẩm "L'Anomalie" - tiểu thuyết thứ 8 của nhà văn Herve Le Tellier, một nhà toán học, đồng thời là cựu nhà báo làm việc cho hãng tin Reuters (Anh).



Nhà văn 63 tuổi đã chạm đỉnh vinh quang của nền văn học nước Pháp với một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thú vị, trong đó một sát thủ, một ngôi sao nhạc pop người Nigeria và một nhà văn đã lên máy bay đến New York, chỉ để thấy rằng chuyến bay của họ cùng phiên bản khác của chính họ đã có mặt tại đây từ cách đó ba tháng.



Chủ tịch Ban giám khảo Prix Goncourt 2020, ông Didier Decoin đánh giá cuốn tiểu thuyết này "có góc nhìn điện ảnh thực sự", đồng thời bày tỏ hy vọng tác phẩm sẽ được chuyển thể màn ảnh rộng.



Do các hạn chế của đại dịch COVID-19, Ban giám khảo gồm 10 thành viên của Prix Goncourt 2020 đã không thể tổ chức buổi tiệc trưa và lễ trao giải thưởng tại nhà hàng Drouant ở trung tâm Paris như truyền thống.



Thay vào đó, chủ nhân giải thưởng được xướng lên trong một sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 30/11.



Nhà văn Tellier giành được 8 trong số 10 phiếu bầu của các thành viên ban giám khảo.



Giải thưởng văn học Prix Goncourt được lập vào năm 1903. Trước nhà văn Tellier, những tên tuổi ấn tượng khác từng đoạt giải thưởng danh giá này còn bao gồm Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras và Michel Houellebecq...



Tuy tiền thưởng chỉ vẻn vẹn 10 euro (tương đương 12 USD), nhưng giải thưởng Goncourt luôn được xem là bệ phóng giúp đưa người chiến thắng vào danh sách những nhà văn và tác phẩm ăn khách nhất.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)