Nhà văn bậc thầy về tình báo John Le Carre qua đời ở tuổi 89

Nhà văn John Le Carre. (Nguồn: AP)

Ngày 13/12, đại diện của nhà văn John Le Carre cho biết tiểu thuyết gia tình báo người Anh nổi tiếng với những tác phẩm về đề tài này đã qua đời ở tuổi 89.

Trong một thông báo, ông Johnny Geller, Giám đốc điều hành công ty đại diện Curtis Brown, chia sẻ: "David Cornwell, nổi tiếng thế giới với bút danh John Le Carre, đã qua đời sau một thời gian ngắn mắc bệnh (không liên quan đến COVID-19) tại Cornwall vào chiều 12/12."

Nhà văn John Le Carre, tên thật là David John Moore Cornwell, sinh ngày 19/10/1931 tại Dorset, Vương quốc Anh.

Ông là một trong những tiểu thuyết gia lớn nhất thế giới sau thế chiến. Trong thập niên 1950 và 1960, ông làm việc cho các cơ quan tình báo Anh là MI5 và MI-6.

Sau thành công rất lớn của tiểu thuyết thứ ba "The Spy Who Came in From The Cold" (bản dịch tiếng Việt có tên "Điệp viên từ vùng đất lạnh") vào năm 1963, Le Carre đã rời MI-6 để dành toàn bộ thời gian cho công việc viết văn.

Đến nay, ông đã cho xuất bản hàng chục tiểu thuyết, trong đó nhiều tác phẩm nổi tiếng và được dựng thành phim như "Tinker, Tailor, Soldier, Spy," "The Tailor of Panama," "The Most Wanted Man" (bản dịch tiếng Việt có tên "Kẻ bị truy nã") hay "The Constant Gardener".

Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)