Hành trình 50 năm hội họa của họa sĩ Lê Huy Tiếp

Triển lãm 50 năm nghệ thuật sơn dầu và tranh in của họa sĩ Lê Huy Tiếp diễn ra từ ngày 24 - 30.12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), được thực hiện nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 (1950 - 2020) và ghi dấu hành trình 50 năm hội họa của ông.



Họa sĩ khắp thế giới vẽ tranh tưởng nhớ huyền thoại Diego Maradona

Nữ họa sĩ gần nửa thế kỷ gắn bó với tranh cắt vải

Họa sĩ Lê Huy Tiếp bên tác phẩm Du thuyền “Cristal Symphonia” - Ảnh: NGỌC AN





120 tác phẩm hội họa (sơn dầu, acrylic, sơn mài, bút sắt, chì, than, màu nước) và đồ họa tranh in (khắc cao su, khắc kẽm, khắc đồng, in khô, in litho trên đá và bản kẽm, in độc bản, in lưới, in lõm) từ 12 bộ sưu tập bảo tàng và bộ sưu tập tư nhân tại Việt Nam, Úc và Mỹ được trưng bày, trong đó có thể kể đến những tác phẩm như Phố Khâm Thiên sau bom Mỹ (1972), Hòa bình (1986), Thái Bá Vân (1998), Trời và đất (2003), Du thuyền “Cristal Symphonia” (2013), các tác phẩm tranh in như bộ tranh Chiến tranh Việt Nam (1971 - 1973)... Những tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2007 của ông như Chiến tranh (1986), Eva trở về (1997), Môi trường biển (2001) cũng được giới thiệu tại triển lãm.



Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lê Huy Tiếp là người nhập cuộc táo bạo vào nền mỹ thuật Việt Nam; ông thuộc thế hệ họa sĩ thứ nhất của thời kỳ đổi mới và đã cùng các đồng nghiệp mở đầu câu chuyện đi trước đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam từ đầu những năm 1980. Trong không gian triển lãm, công chúng được thấy sự thay đổi về tư duy sáng tạo và ngôn ngữ tạo hình của họa sĩ Lê Huy Tiếp trong suốt 50 năm qua.

Theo NGỌC AN (thanhnien)