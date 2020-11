"Trăng mật với bản thân" – độc hành để không đơn độc

Cuốn sách “Trăng mật với bản thân” của tác giả Lý Thành Cơ do NXB Kim Đồng phát hành sẽ cho độc giả những cảm nhận tuyệt vời khi mỗi người tự biết dành khoảng thời gian riêng cho bản thân.



Là một Blogger du lịch nổi tiếng, Lý Thành Cơ (sinh năm 1992 tại TPHCM), không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Không chỉ đưa ra những bí quyết du lịch an toàn, cuốn sách “Trăng mật với bản thân” của anh mang lại cho độc giả một nguồn cảm hứng mới, biết cách dành thời gian “ưu tiên” cho mình để tận hưởng cuộc sống.



Cuốn sách cũng là kinh nghiệm và những gì mà chàng trai 9X muốn chia sẻ lại sau những chuyến đi với 38 quốc gia, nhiều vùng đất nhiều thi vị như: Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, CH Czech, Italia, Nhật Bản…



Tác giả lựa chọn tháng 11 để phát hành tác phẩm “Trăng mật với bản thân” với mong muốn có thể truyền được một phần nào đó những suy nghĩ tích cực đến các bạn trẻ. Dám nghĩ, dám làm để thực hiện hóa ước mơ và dù có phải đi một mình ở bất cứ đâu cũng sẽ không cảm thấy đơn độc.



Lý Thành Cơ cũng chia sẻ những bí kíp riêng để có một chuyến du lịch trọn vẹn, an toàn, giảm bớt rủi ro nhất. Trong đó có những típ bỏ túi hữu ích như mẹo săn vé máy bay, cách đặt phòng giá rẻ, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ khoa học hợp lý, xử lý tình huống rủi ro và điều quan trọng đó chính là lên kế hoạch chi tiết, cụ thể trước chuyến đi của mình. Đối với những ai mê du lịch một mình, mê khám phá những miền đất mới thì việc chuẩn bị kỹ cho bản thân một tư trang an toàn là điều cần thiết.



Cuốn sách của Lý Thành Cơ cho thấy du lịch một mình có thể thỏa mãn những đam mê khám phá, mang lại nhiều lợi ích, không chịu bất kỳ một sự sắp đặt nào khác, là bởi “xê dịch một mình để bản thân tĩnh tâm, ung dung nhìn cuộc sống theo góc độ và tốc độ của chính mình, từ đó khiến ý tưởng trong đầu đơm hoa thêm”. Còn với những ai lựa chọn du lịch “cùng hội, cùng thuyền” cũng có thể tìm thấy những bí quyết trong cuốn cẩm nang này.

