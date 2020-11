Thí sinh Việt Nam đoạt giải tại Cuộc thi Guitar quốc tế Berlin 2020

Một thí sinh của Việt Nam đã đoạt giải tại Cuộc thi Guitar quốc tế lần thứ 8 tổ chức tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.



Thí sinh dự thi tại cuộc thi Guitar quốc tế Berlin năm 2016. (Nguồn: MH)





"Tổ khúc Kiều" (Suite Kieu), sáng tác của Giáo sư, nhạc sỹ Đặng Ngọc Long dựa trên kiệt tác văn học Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, đã được chọn làm bài thi bắt buộc tại Cuộc thi Guitar quốc tế lần thứ 8 tổ chức tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.



Tại cuộc thi này, một thí sinh của Việt Nam đã đoạt giải.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, do đại dịch COVID-19, cuộc thi do Hiệp hội Âm nhạc Guitar Berlin (Gitarrenverein Berlin e.V.) phối hợp với Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen (Musikschule Berlin-Gesundbrunnen) đồng tổ chức, đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.



Gần 40 thí sinh từ 30 quốc gia, trong đó có 2 thí sinh Việt Nam, đã gửi các tác phẩm dự thi tới Ban giám khảo gồm 5 thành viên là các giáo sư, nhạc sỹ chuyên nghiệp, trong đó nhạc sỹ Đặng Ngọc Long làm Chủ tịch Ban Giám khảo và Giáo sư Inge Wilczok làm Phó Chủ tịch.



Trải qua 3 vòng thi, bắt đầu từ tháng 1/2020, các thí sinh xuất sắc được lọt vào vòng chung kết.



Trong số các bài thi, "Tổ khúc Kiều" - tác phẩm gồm 7 chương, dài khoảng 15 phút, được chia đều cho các vòng thi.



Việc "Tổ khúc Kiều" được chọn làm bài thi bắt buộc rất có ý nghĩa trong năm có nhiều hoạt động kỷ niệm 255 ngày sinh và 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du.



Theo nhạc sỹ Đặng Ngọc Long, do cuộc năm nay được tổ chức trực tuyến nên đã có nhiều thí sinh đăng ký dự thi và do vậy, sự tranh đua rất quyết liệt.



Nhiều thí sinh đã dự thi trước đó, cũng có nhiều thí sinh từng đoạt giải ở các cuộc thi khác.



Về tác phẩm dự thi bắt buộc "Tổ khúc Kiều", nhạc sỹ Đặng Ngọc Long cho biết chất liệu âm nhạc "lẩy Kiều" của Việt Nam đối với các thí sinh châu Âu rất khó vì cách nhấn nhá, luyến láy lạ đối với họ.



Tuy nhiên, các thí sinh đã chịu khó tìm hiểu Truyện Kiều, các hình thức ngâm vịnh, lẩy Kiều, nên khi trình diễn cũng rất "thấm" và khá nhuần nhuyễn.



Theo kết quả chung cuộc được công bố ngày 31/10, giải nhất đã thuộc về thi sinh Yaroslav Makarich người Belarus.



Giải nhì dành cho thí sinh người Thái lan Chinnawat Themkumkwun, giải 3 thuộc về nghệ sỹ từ Italy Luca Romanelli và một giải cho thí sinh Việt Nam Đào Như Khánh.



Thí sinh đoạt giải nhất sẽ có bằng chứng nhận cùng cây đàn guitar Roge Yang (trị giá 8.000 euro) cũng như được mời biểu diễn và làm thành viên Ban Giám khảo cho cuộc thi guitar quốc tế Berlin vào năm 2022.



Từ năm 2006, cuộc thi Guitar quốc tế Berlin được tổ chức 2 năm một lần và được Bộ Ngoại giao Đức, Viện Goethe, Hội Nhạc sỹ Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất đàn Roge Yang và một số hiệp hội văn hóa tại Đức đồng bảo trợ.

