"Ngôi nhà chung" của người làm báo ở Gia Lai

(GLO)- Bằng những chương trình và hoạt động thiết thực, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã kết nối, tạo cơ hội để đội ngũ những người làm báo trong tỉnh thể hiện bản lĩnh, rèn luyện “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, phản ánh kịp thời, chân thực, sinh động những bước phát triển trên mọi lĩnh vực của tỉnh.





Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020



Nhiệm kỳ 2015-2020 là quãng thời gian ghi lại nhiều dấu ấn nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh. Tổ chức Hội được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp. Phương thức hoạt động của Hội đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Ông Trần Văn Nghĩa-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-cho biết: “Cùng với cả nước, báo chí Gia Lai luôn tuân thủ các nguyên tắc của báo chí cách mạng, giữ vững định hướng tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức phát hành, truyền dẫn, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời cũng đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao giải A cho các tác giả tại lễ trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ 9-2020. Ảnh: Đức Thụy

Năm 2016 và 2017, Hội Nhà báo tỉnh được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội; 34 cá nhân tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2016), Hội Nhà báo tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, một số tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và của Chủ tịch UBND tỉnh.



Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội. Báo chí đã chủ động tuyên truyền đậm nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, các giải pháp điều hành kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, báo chí cũng tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới. Báo chí cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, 2 cơ quan báo chí địa phương là Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã không ngừng cải tiến nội dung, hình thức, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và được dư luận đánh giá cao. Các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc định hướng, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh; chủ động thông tin, tuyên truyền kịp thời và toàn diện các sự kiện chính trị-xã hội của địa phương; đồng thời thẳng thắn phản ánh, góp ý những việc làm chưa tốt, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội.



Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy tốt vai trò là nơi tập hợp, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo trong tỉnh; đại diện cho quyền lợi của các nhà báo, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp đối với hội viên. Hội cũng đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức cũng như chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Thường trực Hội phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các sở, ngành liên quan và Hội Nhà báo các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức 5 cuộc hội thảo báo chí, 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí gồm các lớp báo in, các lớp phát thanh-truyền hình, thu hút hơn 800 lượt hội viên tham gia.

Tính từ năm 2015 đến nay, hơn 300 tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải Báo chí tỉnh ở 3 loại hình: báo in, báo hình, báo nói. Qua đó đã chọn 176 tác phẩm tiêu biểu của tác giả, nhóm tác giả để trao 17 giải A, 35 giải B, 53 giải C và 71 giải khuyến khích. Hội viên Hội Nhà báo tỉnh còn tích cực tham gia Giải Báo chí quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành ở Trung ương và đạt nhiều giải cao. Đơn cử, 5 năm qua, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã đạt 2 giải C và 2 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; 1 giải khuyến khích Giải Búa liềm vàng; Liên hoan truyền hình toàn quốc đạt 4 giải bạc, 1 giải vàng và nhiều bằng khen khác.

“Những kết quả trên đã khẳng định chất lượng hoạt động nghiệp vụ của Hội Nhà báo tỉnh cũng như năng lực, bản lĩnh của đội ngũ người làm báo trong tỉnh đã và đang không ngừng được nâng lên”-ông Trần Văn Nghĩa nhấn mạnh.



“Giữ lửa” cho mái nhà chung



Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh đặt mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ người làm báo vững về tư tưởng, chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, làm tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, xứng đáng là đội xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí nhằm phát triển hệ thống báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương và nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Tập huấn nghiệp vụ báo chí. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông tin: “Thời gian tới, báo chí Gia Lai cần ra sức tuyên truyền cổ vũ hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng phát hiện, cổ vũ, động viên các gương điển hình tiên tiến; đấu tranh phê phán tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân hiến kế đóng góp giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà”.



Để làm được điều đó, Hội Nhà báo tỉnh cần tạo được sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp vì sự phát triển báo chí tỉnh nhà; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội nhằm tập hợp, đoàn kết và quản lý tốt đội ngũ hội viên.

“Song song với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, Hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động phản biện, thực hiện tốt vai trò của báo chí trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hội cũng sẽ chú trọng tham gia công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Luật Báo chí, việc chấp hành Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và hoạt động của các chi hội; bảo vệ quyền lợi chính đáng trong tác nghiệp của hội viên; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, văn hóa, thể thao, từ thiện, xã hội, coi đây là một trong những hoạt động góp phần nâng cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong đời sống xã hội… Hội nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là “ngôi nhà chung” của đội ngũ những người làm báo trong tỉnh”-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh.



Toàn tỉnh hiện có 3 cơ quan báo chí địa phương và 12 văn phòng đại diện, 12 phóng viên cơ quan báo chí Trung ương, ngành, tỉnh, thành khác được cơ quan báo chí thông báo hoạt động thường trú. Hội Nhà báo tỉnh có 248 hội viên thuộc 6 chi hội gồm: Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Chi hội Nhà báo Báo Gia Lai, Chi hội Nhà báo khu vực Tây Gia Lai, Chi hội Nhà báo khu vực Đông Gia Lai và Chi hội Nhà báo các báo thường trú.

PHƯƠNG LINH