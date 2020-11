(GLO)- Sáng 20-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình tại đường Anh Hùng Núp (TP. Pleiku). Dự triển lãm có nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử từng tham gia hoạt động tại Căn cứ cách mạng Khu 10 (nay là xã Krong, huyện Kbang) và đông đảo người dân TP. Pleiku.





Triển lãm trưng bày 160 hình tư liệu khổ lớn giới thiệu quá trình xây dựng và lớn mạnh của Căn cứ cách mạng Khu 10 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; một số hình ảnh về con người và vùng đất cách mạng Krong trong quá trình xây dựng và phát triển sau giải phóng; hình ảnh Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Bình-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ngoài ra, những người tham dự triển lãm được nghe một đoạn băng ghi âm thu năm 1972 của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình gửi vợ con ở miền Bắc.

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình tại đường Anh Hùng Núp. Ảnh: Hoàng Ngọc



Căn cứ Khu 10 được hình thành từ thời kỳ chống Pháp. Sau nhiều lần di chuyển, căn cứ đổi tên thành Khu 10 (năm 1964) do Ban Cán sự Đảng Khu lãnh đạo. Từ chỗ chỉ có 10-20 người, số lượng cán bộ ở căn cứ không ngừng tăng lên. Ngoài các cơ quan chủ chốt như Liên Tỉnh ủy 4, Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận, quân sự, an ninh còn có các ban kinh tế-tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh… Năm 1973, từ ý tưởng của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình, “thị trấn Dân Chủ” được khánh thành với nhiều căn nhà, có đồn công an, trường học, cửa hàng mậu dịch, trạm xá, sân thể thao, tiệm may, lò rèn, nơi chiếu phim… Đây là minh chứng sống động về sự kiên cường, bất khuất của vùng căn cứ cách mạng dưới mưa bom bão đạn.



Trong 20 năm tồn tại (tháng 12/1955-4/1975), Căn cứ Khu 10 đã nuôi dưỡng, che chở nhiều cán bộ của tỉnh, Quân khu, các tỉnh bạn và Trung ương trên tuyến hành lang Bắc-Nam, Đông-Tây. Năm 1999, Đảng bộ, nhân dân xã Krong được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2007, Căn cứ Khu 10 được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, nhiều hạng mục di tích được phục dựng và trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành điểm tham quan du lịch ở phía Đông của tỉnh.



* Sáng cùng ngày, triển lãm ảnh “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” đã diễn ra tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là một trong những hoạt động do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 15 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” thu hút nhiều người dân đến thưởng lãm. Ảnh: Hoàng Ngọc



Triển lãm trưng bày 120 ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, tái hiện dòng chảy của di sản văn hóa cồng chiêng qua các lễ hội như đâm trâu, bỏ mả, mừng nhà rông mới hay khoảnh khắc các nghệ nhân tạc tượng gỗ, trình diễn cồng chiêng, múa xoang…



Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu một số hình ảnh về những danh thắng nổi tiếng của Gia Lai như Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, thủy điện Ia Ly, hoa muồng vàng Bàu Cạn, đồng cỏ hồng Glar, đồng trà trăm tuổi, chùa cổ Bửu Minh trong sương sớm, thác Mơ… được các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ở nhiều khoảnh khắc, giúp người thưởng lãm có cái nhìn toàn cảnh về thiên nhiên, con người, di sản văn hóa Gia Lai.



Cả 2 triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 22-11.

HOÀNG NGỌC