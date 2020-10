Nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương gần... nửa thế kỷ ra tiểu thuyết mới

Theo The Guardian ngày 28-10, nhà văn châu Phi từng đoạt giải Nobel - Wole Soyinka (86 tuổi) vừa ra quyển tiểu thuyết thứ 3 trong sự nghiệp của mình, cách quyển trước đó gần... 50 năm.



Chân dung nhà văn 86 tuổi Wole Soyinka.



Nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương năm 1986 là Wole Soyinka trong hơn 5 thập niên cầm bút chỉ sáng tác 3 quyển tiểu thuyết, mà quyển thứ 3 của ông ra đời cách quyển trước đó gần nửa thế kỷ.



Chia sẻ trên trang This is Lagos, nhà văn sinh năm 1934 cho biết nhờ... dịch Covid-19 và tình trạng giãn cách xã hội nên ông mới có thời gian và cảm hứng viết quyển tiểu thuyết thứ 3 mang tên Chronicles of the Happiest People on Earth. Hai quyển tiểu thuyết trước đó của nhà văn lão làng này ra đời trước khi ông được trao giải Nobel là The Interpreters (1965) và Season of Anomy (1973).



Bìa quyển tiểu thuyết có độ dài trên 500 trang bằng Anh ngữ Chronicles of the Happiest People on Earth.



Quyển tiểu thuyết thứ 3 này dự kiến xuất bản ở Nigeria, quê hương của chính nhà văn trong năm nay trước khi được xuất bản trên toàn thế giới vào năm sau. Bên cạnh việc ra mắt tiểu thuyết mới ở độ tuổi đáng lẽ ra nên nghỉ ngơi, nhà văn Wole Soyinka còn tận dụng thời gian giãn cách xã hội trong mùa dịch làm đạo diễn sân khấu. Vở kịch do ông đồng chỉ đạo sẽ ra mắt công chúng trong tháng 12 tới.



Wole Soyinka là một nhà văn chuyên sáng tác bằng tiếng Anh và các tác phẩm nghệ thuật của ông trải dài ở nhiều thể loại từ thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, điện ảnh... Chia sẻ về tác phẩm Chronicles of the Happiest People on Earth lần này, ông cho biết quá trình viết quyển tiểu thuyết rất kỳ công bởi lẽ ông viết nó trong hơn 5 tháng liền từ phòng ăn đến phòng ngủ.



Những tiểu thuyết kinh dị đáng đọc mùa Halloween

Phim Tâm thần hoảng loạn (1960) của đạo diễn Alfred Hitchcock chuyển thể từ quyển truyện kinh điển cùng tên của nhà văn Robert Bloch.

Theo danh sách bình chọn của The Guardian ngày 28-10, mùa Halloween năm nay (31.10), những "mọt sách" có thể dành thời gian để "ngấu nghiến" những quyển tiểu thuyết kinh dị bất hủ của văn học thế giới. Các tác phẩm như Rồng đỏ của nhà văn Thomas Harris, quyển tiểu thuyết theo phong cách Gothic duy nhất của tác giả Oscar Wilde là Chân dung Dorian Gray, truyện Quỷ ám của nhà văn William Peter Blatty, Vòng tròn ác nghiệt của tác giả Koji Suzuki, quyển Tâm thần hoảng loạn (Psycho) của tác giả Robert Bloch, quyển Misery của nhà văn chuyên viết truyện kinh dị nổi tiếng Mỹ là Stephen King... rất đáng để độc giả "giết" thời gian.

Trong số những tiểu thuyết này, có quyển được chuyển thể thành phim và đạt được thành công vang dội trên thế giới. Đơn cử như quyển Quỷ ám, nó được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 1973 do William Friedkin chỉ đạo, nhận được 10 đề cử Oscar (thắng 2) và 7 đề cử giải Quả cầu vàng (thắng 4). Ngoài ra có thể kể tới tác phẩm Tâm thần hoảng loạn, phim kinh dị kinh điển đen trắng của bậc thầy làm phim Alfred Hitchcock, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Robert Bloch. Đây là phim nhận được 4 đề cử Oscar, được xem là một trong những thước phim mẫu mực của điện ảnh thế giới.



Theo Đông Phong (TNO)